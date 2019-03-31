'Hindistan’da MiG-27 savaş uçağı düştü'

Times of India gazetesinin haberine göre Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-27 bombardıman ve avcı uçağı, ülkenin kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde, Jodhpur kentinin yakınlarında rutin uçuş yaparken düştü.

Haberde ayrıca uçağın rutin görev uçuşu yaparken düşen uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulmayı başardığı kaydedildi.

#Alert | A MiG 27 UPG aircraft on routine mission from Jodhpur crashed today morning. More details awaited. (ANI) pic.twitter.com/xZS2qlkGjy — Times of India (@timesofindia) March 31, 2019

Economic Times sitesi de Mig-27 uçağının düştüğü yerde çekilen videoyu yayınladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Taktik nükleer silah taşıma kabiliyetinde olan üçüncü nesil süpersonik bombardıman ve avcı uçağı olan MiG-27 ilk kez 1972’de havalanmıştı. Günümüzde Hindistan Hava Kuvvetleri’nin kullandığı ana savaş jeti olma özelliğini taşıyor.