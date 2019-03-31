'Hindistan’da MiG-27 savaş uçağı düştü'

Times of India gazetesinin haberine göre Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-27 bombardıman ve avcı uçağı, ülkenin kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde, Jodhpur kentinin yakınlarında rutin uçuş yaparken düştü.
Haberde ayrıca uçağın rutin görev uçuşu yaparken düşen uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulmayı başardığı kaydedildi.
#Alert | A MiG 27 UPG aircraft on routine mission from Jodhpur crashed today morning. More details awaited. (ANI) pic.twitter.com/xZS2qlkGjy— Times of India (@timesofindia) March 31, 2019
Economic Times sitesi de Mig-27 uçağının düştüğü yerde çekilen videoyu yayınladı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
#MiG27 aircraft crashes near Jodhpur, #IAF orders court of inquiry | https://t.co/tPV23F6zht pic.twitter.com/smGHzaxrLG— EconomicTimes (@EconomicTimes) March 31, 2019
Taktik nükleer silah taşıma kabiliyetinde olan üçüncü nesil süpersonik bombardıman ve avcı uçağı olan MiG-27 ilk kez 1972’de havalanmıştı. Günümüzde Hindistan Hava Kuvvetleri’nin kullandığı ana savaş jeti olma özelliğini taşıyor.
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