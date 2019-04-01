Kim'in kardeşine suikastla ilgili hesap sorulacak kimse kalmıyor

Kuala Lumpur'da görülen davada, yargılanan sanıklardan Endonezyalı Siti Ayşe'nin hakkındaki suçlamaların düşürülerek tahliye edilmesinin ardından, Vietnamlı Doan Thi Huong, öldürme potansiyeli bulunan şekilde yaralama suçlamasını kabul etti.
Böylelikle cinayet suçlamasından ölüm cezasına çarptırılmaktan kurtulan Huong'un 3 yıl 4 ay hapşis cezasına çarptırılmasına karar verilidi. Malezya yasalarına göre hapiste kaldığı süre gözönünde bulundurularak mayıs ayında serbest bırakılabileceği belirtildi.
Kim Jong-nam'ın gündüz gözü Kuala Lumpur Havaalanı'nda öldürülmesine sinir gazı VX'in neden olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı.
Avukatına göre Vietnamlı kadın mayısın ilk haftasında evine gidebilecek. Ailesi hükümetin, avukatların ve toplumun gösterdiği desteğe teşekkür eden açıklama yaptı.
Huong 14 Mart'ta cinayet suçlamasının düşmesi talebi reddedildiğinde mahkemede ağlayarak şunları söylemişti:
"Cinayeti işlemediğimi sadece tanrı biliyor. Ailemin benim için dua etmesini istiyorum."
Kuzey Kore yönetimi de suikastla bağlantısı olduğunu ısrarla reddediyor.
Suikast günü Malezya'ya kaçan Kuzey Koreliler oldujları sanılan 4 erkek gıyaplarında suçlandı. Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranmalarına rağmen henüz yakalanmış değiller.
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