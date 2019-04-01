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16:39 01 Nisan 2019
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    Malezya'da görülen davada yargılanan iki kadın, Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Aisyah, Kuzey Koreli ajanların talimatıyla Kim Jong-nam'ı öldürmekle suçlanıyor.

    Kim'in kardeşine suikastla ilgili hesap sorulacak kimse kalmıyor

    © AP Photo / Sadiq Asyraf
    Asya & Pasifik
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    Kim Jong-un'un yarım kardeşi Kim Jong-nam'a düzenlenen sinir gazlı suikastın failleri diye yakalanan kadınlardan ikincisine de tahliye yolu gözüktü.

    Siti Ayşe
    © AP Photo / STR
    Malezya'daki Kim Jong-nam davasında yargılanan sanığa tahliye
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarım kardeşi Kim Jong-nam'ın Şubat 2017'de Malezya'da kurban gittiği suikastın üzerindeki esrar perdesi kalkacağa benzemiyor.

    Kuala Lumpur'da görülen davada, yargılanan sanıklardan Endonezyalı Siti Ayşe'nin hakkındaki suçlamaların düşürülerek tahliye edilmesinin ardından, Vietnamlı Doan Thi Huong, öldürme potansiyeli bulunan şekilde yaralama suçlamasını kabul etti.

    Böylelikle cinayet suçlamasından ölüm cezasına çarptırılmaktan kurtulan Huong'un 3 yıl 4 ay hapşis cezasına çarptırılmasına karar verilidi. Malezya yasalarına göre hapiste kaldığı süre gözönünde bulundurularak mayıs ayında serbest bırakılabileceği belirtildi.

    Kim Jong-nam'ın gündüz gözü Kuala Lumpur Havaalanı'nda öldürülmesine sinir gazı VX'in neden olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı.

    Kim Jong-nam suikasti
    © AP Photo / Sadiq Asyraf
    'Bu tip bir suikast yalnızca James Bond filmlerinde görülebilir'
    Suikast failleri olarak yakalanan Ayşe'nin Malezya Başsavcılığının müdahalesiyle 11 Mart'ta tahliye edilmesi ve Huong'a da gelecek ay tahliye yolunun açılması, Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili hesap soracak kimsenin kalmaması anlamına geliyor.

    Avukatına göre Vietnamlı kadın mayısın ilk haftasında evine gidebilecek. Ailesi hükümetin, avukatların ve toplumun gösterdiği desteğe teşekkür eden açıklama yaptı. 

    Huong 14 Mart'ta cinayet suçlamasının düşmesi talebi reddedildiğinde mahkemede ağlayarak şunları söylemişti:

    "Cinayeti işlemediğimi sadece tanrı biliyor. Ailemin benim için dua etmesini istiyorum."

    Kim Jong Un
    © REUTERS /
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    İki kadın baştan beri ısrarla masumiyetlerini savundu. "Reality TV şovu için bir şey yapacaksınız" diye kandırılarak bilmeden kurbanın yüzüne en öldürücü sinir gazı temas ettirdiklerini söylediler hep. Ancak böyle bir komplonun içine nasıl çekildikleri, kimler tarafından tutulduklarına açıklama getiremediler.

    Kuzey Kore yönetimi de suikastla bağlantısı olduğunu ısrarla reddediyor.

    Suikast günü Malezya'ya kaçan Kuzey Koreliler oldujları sanılan 4 erkek gıyaplarında suçlandı. Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranmalarına rağmen henüz yakalanmış değiller.

     

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