Güney Kore'den Japon firmalarına yeni 'zorla çalıştırma' davaları

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Güney Kore'de bir grup mağdur, Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırıldıkları gerekçesiyle Nippon Kok Kömürü ve Mühendislik Şirketi, Nippon Çelik Şirketi, Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi ve Nachi-Fujikoshi Makine Şirketi aleyhine tazminat davaları açtı.

Aralarında halen hayattaki mağdurların da bulunduğu 31 kişinin imzasıyla açılan 8 yeni davada, müştekiler şirketlerden maddi ve manevi tazminat talep etti.

Öte yandan 6 Japon şirketi hakkında daha benzer davaların açılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

Savaş ve sömürge dönemindeki zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle Japon şirketleri aleyhine açılan 12 dava halen Güney Kore mahkemelerinde görülüyor.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi geçen yıl kasımda Nippon Çelik Şirketi ve Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi aleyhine açılan davalarda, şirketleri zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti. Her iki kararın halen Güney Kore mahkemelerinde görülen benzer davalara emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmişti.

Japon şirketlerin, insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunun vurgulandığı kararda, haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağı belirtildi.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin 'savaş tazminatı' niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.