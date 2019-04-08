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15:23 08 Nisan 2019
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    Avustralya'da veganlar ve hayvanseverler ülke çapında eylem yaptı.

    En çok et tüketen ikinci ülke olan Avustralya'da veganlar eylemdeydi: Başbakan 'Hiç bize özgü değil' dedi

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Kişi başı et tüketimi bakımından dünya ikincisi olan Avustralya'da veganlar ve hayvanseverler protesto için sokaklara döküldü. Eylemcilere ‘yeşil yakalı suçlu' diye seslenen Başbakan Scott Morrison, durumu ‘Hiç de Avustralya'ya özgü değil' diye niteledi.

    Francis Mallman
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    Avustralya'da, et endüstrisini protesto etmek isteyen hayvansever ve vegan eylemciler ülke çapında sokaklara döküldü.

    Melbourne'de 100'den fazla protestocu en işlek caddelerden birini trafiğe kapatırken, bazıları da kendilerini bir kesimevinin önüne zincirledi. Victoria, New South Wales ve Queensland'da da yüzlerce protestocu hayvanlara yönelik muameleyi gözler önüne sermek için eylem yaptı.

    Avustralya Et Endüstrisi Konseyi de ülke çapındaki pek çok kasabın eylemciler tarafından hedef alındığını duyurdu.

    40'TAN FAZLA GÖZALTI VAR

    Avustralya polisi trafiği açmak için eylemcileri bulundukları yerlerden zorla kaldırırken, Melbourne'de 38 kişi gözaltına alındı. Sydney'in güneyindeki Goulburn'de bir kesimevine kendisini zincirleyen dokuz kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

    Kasap
    © AFP 2019 / Haidar Hamdani
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    Eylemcilerden biri olan Kristin Leigh, "İnsanların vegan olmalarını istiyoruz. Onların hayvan istismarını desteklemelerine son vermelerini istiyoruz. Hayvanlar, onların hayal bile edemeyecekleri kadar acı çekiyor. Üstelik sorun sadece büyük kafeslerden ibaret değil" dedi.

    BAŞBAKAN: YEŞİL YAKALI SUÇLULAR

    Ancak Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, bu tarz eylemlerin çiftçilerin geçimlerine zarar getirdiğini savundu.

    Morrison, "Bu, ulusun çıkarlarına karşı olduğun düşündüğüm aktivizm çeşitlerinden biri daha. Ulusun çıkarı da çiftçilerin kendi topraklarında işlerini yürütebilmeleri anlamına geliyor" dedi.

    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    © Fotoğraf : Marni Jill Ugar
    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    Morrison, durumu ‘utanç verici ve hiç Avustralyalı değil' diye tanımladı. Morrison, ‘yeşil yakalı suçlular' diye nitelediği eylemcilere karşı hukuk çerçevesinde gerekli önlemlerin alınacağını da söyledi.

    Avustralya Et Endüstrisi Konseyi yöneticisi Patrick Hutchinson ise, "Bu hemen durmalı. Avustralyalıların yüzde 99'u kırmızı et ürünleri tüketmek istiyor" dedi.

    ABD'DEN SONRA İKİNCİ: KİŞİ BAŞINA 94.8 KİLO

    Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre Avustralya, ABD'nin ardından kişi başına en fazla et tüketiminin kaydedildiği ikinci ülke. 2013 verilerine göre bir yılda kişi başına et tüketimi 94.8 kilo oldu. ABD'de ise bu oran 97.1 kilo.

    Dünya genelinde de et tüketimi son 50 yılda hızla arttı. Our World in Data (Verileredeki Dünyamız) adlı çevrim içi yayına göre 1960'lı yıllarda 70 milyon ton olan tüketim 2017'ye gelindiğinde 330 milyon tona çıktı.

    Etiketler:
    et tüketimi, hayvansever, kasap, vegan, et, protesto, eylem, Avustralya Et Endüstrisi Konseyi, Patrick Hutchinson, Kristin Leigh, Scott Morrison, New South Wales, Queensland, Victoria, Melbourne, Avustralya
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