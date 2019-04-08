En çok et tüketen ikinci ülke olan Avustralya'da veganlar eylemdeydi: Başbakan 'Hiç bize özgü değil' dedi

Melbourne'de 100'den fazla protestocu en işlek caddelerden birini trafiğe kapatırken, bazıları da kendilerini bir kesimevinin önüne zincirledi. Victoria, New South Wales ve Queensland'da da yüzlerce protestocu hayvanlara yönelik muameleyi gözler önüne sermek için eylem yaptı.
Avustralya Et Endüstrisi Konseyi de ülke çapındaki pek çok kasabın eylemciler tarafından hedef alındığını duyurdu.
40'TAN FAZLA GÖZALTI VAR
Avustralya polisi trafiği açmak için eylemcileri bulundukları yerlerden zorla kaldırırken, Melbourne'de 38 kişi gözaltına alındı. Sydney'in güneyindeki Goulburn'de bir kesimevine kendisini zincirleyen dokuz kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.
BAŞBAKAN: YEŞİL YAKALI SUÇLULAR
Ancak Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, bu tarz eylemlerin çiftçilerin geçimlerine zarar getirdiğini savundu.
Morrison, "Bu, ulusun çıkarlarına karşı olduğun düşündüğüm aktivizm çeşitlerinden biri daha. Ulusun çıkarı da çiftçilerin kendi topraklarında işlerini yürütebilmeleri anlamına geliyor" dedi.
Avustralya Et Endüstrisi Konseyi yöneticisi Patrick Hutchinson ise, "Bu hemen durmalı. Avustralyalıların yüzde 99'u kırmızı et ürünleri tüketmek istiyor" dedi.
ABD'DEN SONRA İKİNCİ: KİŞİ BAŞINA 94.8 KİLO
Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre Avustralya, ABD'nin ardından kişi başına en fazla et tüketiminin kaydedildiği ikinci ülke. 2013 verilerine göre bir yılda kişi başına et tüketimi 94.8 kilo oldu. ABD'de ise bu oran 97.1 kilo.
Dünya genelinde de et tüketimi son 50 yılda hızla arttı. Our World in Data (Verileredeki Dünyamız) adlı çevrim içi yayına göre 1960'lı yıllarda 70 milyon ton olan tüketim 2017'ye gelindiğinde 330 milyon tona çıktı.
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