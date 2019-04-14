ABD’nin partnerlerine baskısı sürüyor: Hindistan’a S-400 alımından vazgeçme çağrısı

Sitharaman, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle komşu olan Hindistan’ın, “güçlü partner” olarak kalabilmesi için Rus silahlara ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce ABD, Hindistan’ın S-400 alması durumunda, Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanabileceğini açıklamıştı.
ABD Kongresinin 2017’de çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA), Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
‘ABD HER YERDE KENDİ POLİTİKASINI DAYATIYOR’
Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Sitharaman’ın açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“ABD kendi güvenliğini, gelişmekte olan Çin’in arz ettiği tehdidi etkisiz hale getirme üzerine inşa ediyor, bu yüzden Pakistan’ı bırakıp Hindistan’la ilgileniyor. Hindistan, nüfusu, yüzölçümü, ekonomik potansiyeli ve askeri imkanlarının yükselmesi açısından Çin’e karşı bir ağırlık oluşturabilir. Bu yüzdendir ABD, Hindistan’ı korkutuyor, olası yaptırımlar hakkın uyarıda bulunuyor. Bugün Washington her yerde kendi politikasını dayatmaya çalışıyor ama her zaman bunu başaramıyor. Misal Türkiye, S-400 için F-35’ten vazgeçerek itaatsizlik sergiledi”.
ABD’nin, Rus askeri teknolojilerinin yayılmasını kısıtlamak için her şey yaptığını söyleyen Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Washington’un, Moskova’yı izole etme tedbirleri, piyasada gelişmiş silah satışını kısıtlamayı öngörüyor. ABD uzun zaman boyunca ileri teknoloji üretimi konusunda lider olarak gösteriliyordu ancak şimdi Rusya da bir dizi modern savunma teknolojiler sundu. Misal S-400 hem fiyat hem de teknik özellikler açısından ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün”.
Hindistan’ın ABD’den de silah almaya devam ettiğini belirten Knutov, Washington’un yaptırım kararı alması durumunda, Dehli’nin Amerikan askeri teknolojilerini almaktan vazgeçebileceğini kaydederek, “Yani Hindistan’ın da ABD’ye baskı aracı var. Beyaz Saray, Hindistan’a karşı yaptırım hazırlıyor ama bu yaptırımlar sadece Başkan Donald Trump onay verirse yürürlüğe girer. Ancak Trump bu sorunun derinine inme niyetinde gibi durmuyor. Her halükarda ABD, partnerlerine baskı kurmaya devam ediyor” yorumunda bulundu.
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