ABD’nin partnerlerine baskısı sürüyor: Hindistan’a S-400 alımından vazgeçme çağrısı

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, 5 milyar dolar maliyetinde Rus S-400 hava savunma sistemini alma niyetlerinden dolayı Washington’un yaptırım uygulamaktan kaçınmasını umduklarını söyledi. Sitharaman, Rusya’dan silah alımıyla ilgili pozisyonlarını tüm ayrıntılarıyla ABD tarafına anlattıklarını belirtti.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk Rusya ve Hindistan S-400’lerin satış anlaşmasını niçin ruble üzerinden yaptı?

Hindistanlı bakan, "S-400 sorunuyla ilgili görüşümüzü ayrıntılarımla sunduk. Görüşümüz duyuldu ve anlayışla karşılandı. ABD, ilerlettiğimiz pozisyonu dikkate aldı” dedi.

Sitharaman, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle komşu olan Hindistan’ın, “güçlü partner” olarak kalabilmesi için Rus silahlara ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce ABD, Hindistan’ın S-400 alması durumunda, Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanabileceğini açıklamıştı.

ABD Kongresinin 2017’de çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA), Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

‘ABD HER YERDE KENDİ POLİTİKASINI DAYATIYOR’

Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Sitharaman’ın açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“ABD kendi güvenliğini, gelişmekte olan Çin’in arz ettiği tehdidi etkisiz hale getirme üzerine inşa ediyor, bu yüzden Pakistan’ı bırakıp Hindistan’la ilgileniyor. Hindistan, nüfusu, yüzölçümü, ekonomik potansiyeli ve askeri imkanlarının yükselmesi açısından Çin’e karşı bir ağırlık oluşturabilir. Bu yüzdendir ABD, Hindistan’ı korkutuyor, olası yaptırımlar hakkın uyarıda bulunuyor. Bugün Washington her yerde kendi politikasını dayatmaya çalışıyor ama her zaman bunu başaramıyor. Misal Türkiye, S-400 için F-35’ten vazgeçerek itaatsizlik sergiledi”.

ABD’nin, Rus askeri teknolojilerinin yayılmasını kısıtlamak için her şey yaptığını söyleyen Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Washington’un, Moskova’yı izole etme tedbirleri, piyasada gelişmiş silah satışını kısıtlamayı öngörüyor. ABD uzun zaman boyunca ileri teknoloji üretimi konusunda lider olarak gösteriliyordu ancak şimdi Rusya da bir dizi modern savunma teknolojiler sundu. Misal S-400 hem fiyat hem de teknik özellikler açısından ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün”.

Ortadoğu’daki çatışmaların, Rus silahının Amerikan muadillerine göre daha etkili ve ucuz olduğunu gösterdiğini belirten Rus askeri uzman Yuriy Knutov, RT’ye açıklamasında, “ABD’li silah üreticileri Washington’a baskı yaparak ve yaptırımların uygulanmasını talep ediyor. Bu yaptırımlarla rakiplerini devre dışı bırakmak ve rahat rahat ürünlerini dış piyasaya sürmek istiyorlar. Bu yüzdendir Washington, Rus silah almak isteyen her bir ülkeye baskı yapıyor ve Amerikan ürünlerini dayatıyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın ABD’den de silah almaya devam ettiğini belirten Knutov, Washington’un yaptırım kararı alması durumunda, Dehli’nin Amerikan askeri teknolojilerini almaktan vazgeçebileceğini kaydederek, “Yani Hindistan’ın da ABD’ye baskı aracı var. Beyaz Saray, Hindistan’a karşı yaptırım hazırlıyor ama bu yaptırımlar sadece Başkan Donald Trump onay verirse yürürlüğe girer. Ancak Trump bu sorunun derinine inme niyetinde gibi durmuyor. Her halükarda ABD, partnerlerine baskı kurmaya devam ediyor” yorumunda bulundu.