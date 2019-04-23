Nazarbayev’den, Tokayev’i başkanlık seçimlerine aday gösterme kararı

© AP Photo / Nazarbayev'in kızı devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayacak

Kazakistan’da 9 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinde düzenlenen parti kongresinde konuşan Nazarbayev “Düşündüm ve bir karar aldım. Kasım Cömert Tokayev’in tamamen dostluğa ve tüm Kazak halkı için eşit haklara yönelik bir politika güdecek biri olduğundan eminim. Tüm yurttaşlarımızı onun adaylığını desteklemeye çağırıyorum” dedi.

Tokayev de partiden aday olmayı kabul etti ve şunları söyledi: “İlk Devlet Başkanımızın (Nazarbayev) ülkemizin her yönden gelişmesi için güttüğü stratejik yolu devam ettirmek için seçimlere katılacağım.”

Partinin 293 üyesinin tamamı Tokayev’in adaylığını destekledi.

Tokayev yurtdışında çalışmasının adaylığına engel olup olmayacağını netleştirmeleri için Kazakistan Anayasa Komisyonu’na başvuruda da bulundu. Zira Kazakistan yasalarına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için son 15 yıl yurtiçinde bulunması gerekiyor. Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, 2011-2013 Cenevre Birleşmiş Milletler Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Kazakistan Adalet Bakanlığı daha önce Tokayev’in görev gereği yurtdışında kaldığını, bunun adaylığına engel olmadığını açıklamıştı.

Kazakistan’ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından 20 Mart’ta Tokayev yemin ederek göreve gelmişti.