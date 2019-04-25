Vergi kaçırdığı için cezalandırılan Çinli oyuncunun 'geri dönüşü' tepki çekti: Buna nasıl cüret eder?

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da durduran Fan, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Hatta, Fan'ın Çin makamlarınca hapse atıldığına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme gelmişti.
Cezalandırılmasının ardından geçen yaklaşık bir yıl sonra ise ünlü oyuncu ilk kez bir etkinlikte görüntülendi.
BİR YIL SONRA GALAYA KATILDI
Çin'in ünlü video paylaşım platformlarından olan iQiyi'nin geçen pazartesi akşamı düzenlenen galasına katılan Fan, Instagram hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulundu.
Fan'ın paylaşımı ise yeni tartşımaları beraberinde getirdi. Kullanıcılar tarafından, 170 binden fazla beğeni alan paylaşım için çok sayıda olumlu yorum yapılsa da, Fan'ın geri dönüşünün ağırlıklı olarak olumsuz karşılandığı öğrenildi.
'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ Mİ DAVRANACAĞIZ?'
Fan Binbing ise, geçen sene cezalandırılmasının ardından yaptığı açıklamada özür dileyerek "Kamuya mal olmuş bir insan olarak, yasalara uymak ve topluma örnek olmak zorundayım. Komünist parti, devletin iyi politikaları ve halk sevgisi olmasaydı, Fan Bingbing de olmayacaktı" demişti.
'PARAYA TAPMAYI TEŞVİK EDİYOR'
Geçen Ekim ayında Beijing Normal Üniversitesi ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa derlenen '2017-18 Çin Sinema ve Televizyon yıldızları sosyal sorumluluk raporu' isimli çalışmada Fan 100 üzerinden sıfır almıştı. Fan, çalışmada "Paraya tapmayı teşvik ediyor, sosyal değerleri çarpıtıyor ve gençleri kör bir şekilde ünlüleri takip etmeleri konusunda yönlendiriyor" ifadeleriyle tanımlanmıştı.
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