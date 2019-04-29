Sri Lanka istihbaratı: Budist tapınaklara saldırı olabilir, baskında bulunan 9 takım Budist kıyafetinden 4'ü eksik

Sri Lanka'da istihbarat birimleri, ülkede çok sayıda saldırı düzenleyen Ulusal Tevhid Cemaati'nin (NJT) bu kez de Budist tapınaklara yönelik saldırı planladığı bilgisini verdi.

Sri Lanka'da istihbarat birimleri, ülkede geçtiğimiz günlerde kiliseleri ve otelleri hedef alan saldırılan düzenleyen ve 321 kişinin ölümünden sorumlu olan Ulusal Tevhid Cemaati'nin (NJT) bu kez de Budist tapınaklara yönelik saldırı planladığı bilgisini verdi.

Hükümete bağlı istihbarat birimleri ve güvenlik kuvvetleri tarafından geçen hafta Sainthamaradu'da bir hücre evine yapılan baskında, bulunan patlayıcı maddelerin yanında, Budist tapınaklarda kullanılan beyaz kıyafetler tespit edildi.

Sri Lanka'da saldırganlara yönelik yapılan baskında bulunan kıyafetler

Bulunan kıyafetlerin ardından yapılan araştırmada, müslüman bir kadının 29 Mart tarihinde 29 bin Hindistan Rupisi (415.42 ABD Doları) tutarında 9 takım beyaz budist kıyafeti alışverişi yaptığı tespit edildi.

Yetkililer ise yapılan baskında söz konusu takımların 5 tanesini buldu. Kalan 4 takım kıyafeti arama çalışmaları ise sürüyor.

Ülkenin istihbarat birimleri, satın alınan kıyafetlerin kadın kıyafeti olması sebebiyle, yapılacak muhtemel bir saldırının kadın kılığında gerçekleştirilebileceğine inanıyor.