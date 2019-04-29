Sri Lanka istihbaratı: Budist tapınaklara saldırı olabilir, baskında bulunan 9 takım Budist kıyafetinden 4'ü eksik

Hükümete bağlı istihbarat birimleri ve güvenlik kuvvetleri tarafından geçen hafta Sainthamaradu'da bir hücre evine yapılan baskında, bulunan patlayıcı maddelerin yanında, Budist tapınaklarda kullanılan beyaz kıyafetler tespit edildi.
Bulunan kıyafetlerin ardından yapılan araştırmada, müslüman bir kadının 29 Mart tarihinde 29 bin Hindistan Rupisi (415.42 ABD Doları) tutarında 9 takım beyaz budist kıyafeti alışverişi yaptığı tespit edildi.
Yetkililer ise yapılan baskında söz konusu takımların 5 tanesini buldu. Kalan 4 takım kıyafeti arama çalışmaları ise sürüyor.
Ülkenin istihbarat birimleri, satın alınan kıyafetlerin kadın kıyafeti olması sebebiyle, yapılacak muhtemel bir saldırının kadın kılığında gerçekleştirilebileceğine inanıyor.
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