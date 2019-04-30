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15:31 30 Nisan 2019
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    Akihito, solunda veliaht oğlu Naruhito, sağında eşi İmparator Michiko, tahtı bırakma konuşmasını yaparken

    Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı

    © REUTERS / Imperial Household Agency of Japan
    Asya & Pasifik
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    Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşide son 200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayattayken tahttan feragat etti.

    85 yaşındaki Akihito, 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu.

    Akihito'nun saltanatının yerel saatle gece yarısı resmen sona ermesinin ardından çarşamba itibarıyla tahtı 59 yaşındaki oğlu, Veliaht Prens Naruhito devralmış oluyor.

    İmparatorluk Sarayı'nda aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde düzenlenen törende tahtın önünde duran Akihito şunları söyledi:

    HALKA TEŞEKKÜR ETTİ

    "Bugün imparator olarak görevlerimi tamamlıyorum. 30 yıl önce tahta çıktığımdan beri imparator olarak görevlerimi halkıma derin bir güven ve saygı hissiyle yerine getirdim, bunu yapma fırsatı bulduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Devletin simgesi rolünde beni kabul eden ve destekleyen halka en içtenlikle teşekkür ediyorum."

    Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen İmparatorluk Sarayı çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Akihito'yu uğurlamaya Kyoto'dan gelmiş olan bir çift "İmparator'u seviyoruz. Halk için çok çalıştı, çok düşünceli, herkese karşı nazik biri" dedi.

    Akihito, Japonya'daki hakim inanış Şintoizm'in tanrıları için çeşitli tapınak ve mabetlerde dini ayinler de gerçekleştirdi.

    Japonya- reiwa
    © REUTERS / Franck Robichon
    Japonya beklenen ismi açıkladı: Reiwa
    126. İMPARATOR

    Japonya'da her imparatorun hüküm sürdüğü dönem bir isimle anılıyor. Akihito'nun gidişiyle Heisei dönemi sona erdi. Saray'ın kendi kronolojisine göre 126. İmparator olacak Naruhito'nun döneminin ismi, 'güzel uyum' anlamına gelen Reiwa olacak.

    Krizantem Taht'tan inme düşüncesini ilk kez 2016'da telaffuz ederken ilerleyen yaşı ve sağlığının kötüleşmesini gerekçe gösteren Akihito, prostat kanseri tedavisi görmüş ve kalp ameliyatı geçirmişti.

    Japon imparatorluk tahtına geçecek olan Veliaht Prens Naruhito ile eşi Veliaht Prenses Masako köpekleri Yuri ile Togu Sarayı'nda gazetecilere poz verirken...
    © REUTERS / Imperial Household Agency of Japan
    Japonya'da yeni imparatorun tahta çıkış törenlerine dava: Devletle dinin ayrılığı ilkesine aykırı
    HALK DESTEĞİ YÜZDE 80

    Japonya'da imparatorluk makamı yönetimde sadece sembolik öneme sahip olsa da, halk arasında saltanata duyulan saygı yüksek. Anketlere göre imparatorluk ailesine halk desteği yüzde 80 düzeyinde. Ülkede özellikle kriz anlarında birleştirici rol oynayan İmparator ile eşi, 2011 yılında depremin tetiklediği tsunaminin neden olduğu Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sızıntısı sonrası felaketten etkilenen kişilerin önünde eğilmesiyle de hatırlanıyor.

    BARIŞ YAPICI

    Modern Japon tarihinde ilk kez bir imparatorun döneminde ülkenin herhangi bir savaşa girmemesi de Akihito'ya nasip oldu.  2. Dünya Savaşı sırasında İmparator olan Hirohito'nun oğlu Akihito, savaş suçlarıyla birlikte anılan babasının ardından savaşzedelerin yaralarını sarmak ve karanlık geçmişle ilgili üzüntüsünü dile getirmek için çabaladı, ama hiçbir zaman resmen özür dilemedi. 

    SADE VATANDAŞLA EVLENDİ

    Japonya Prensesi Ayako evlendi
    © REUTERS /
    Japonya Prensesi Ayako evlendi: İmparatorluk ailesinden çıktı
    Monarşiyi halka yakınlaştırmakla uğraşan Akihito, halktan biriyle evlenen ilk Japon İmparatoru oldu. Ve İmparatoriçe Michiko ile birlikte engeller ve ayrımcılıkla mücadele edenlere, felakete uğrayanlara, toplumun görmezden geldiği kesimlere el uzattı.

    Japonya'nın en eski ve en büyük yabancı üniversitesi olan 'Temple University, Japan Campus'ün Asya Çalışmaları Direktörü Jeff Kingston Akihito'nun Japonya'nın 'Uzlaşma Özel Temsilcisi' ve 'Baş Avutucusu' gibi görev yaptığını belirtti.

    Seul'de seks köleliliği kurbanlarının anısına dikilen heykelin etrafında Japonya'nın seks kölesi kullanma politikası ve bunun için tam manasıyla özür dilememesi her hafta protesto ediliyor.
    © AP Photo /
    Seks kölesi meselesi kalpler ve zihinlerde çözülmedi: Güney Kore, Japonya'nın tazminat fonunu feshediyor
    MOON'DAN TEŞEKKÜR, TRUMP'TAN TAKDİR

    Dünya liderlerinden Akihito'yu uğurlama mesajları geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, barışa vurgu yaptığı ve Tokyo-Seul ilişkilerinin düzelmesine katkılarından ötürü Akihito'ya teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkılarından ötürü Akihito'ya takdirlerini sundu. 2017'deki Japonya ziyareti sırasında Akihito tarafından ağırlanmış olan Trump, mayısta da yeni İmparator Naruhito ile görüşen ilk yabancı lider olacak. Ayrıca 22 Ekim'de hükümdarlığın devir teslimi için dünya liderlerinin katıldığı kutlamalar düzenlenecek.

    NARUHİTO VE SONRASI

    Akihito'nun çabaları sayesinde savaş geçmişinin yükünden azade saltanat sürecek Naruhito'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma için çaba göstermesi bekleniyor.

    Ancak nüfusu yaşlanan ve ekonomik büyümesi duran, tüketici fiyatları düşen ve negatif enflasyon olarak bilinen deflasyonla mücadele eden Japonya, zorlu bir dönemden geçiyor.

    Modern prensesler
    © AFP 2019 / Pool/Arthur Edwards
    Masal gibi ama gerçek: Modern prensesler
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    BİR GÜN TAHTA İMPARATORİÇE GEÇER Mİ?

    Naruhito sonrası saltanatın devamına dair soru işaretleri de var. Ailede Naruhito'nun erkek kardeşi Akishino'nun 12 yaşındaki erkek çocuğundan sonra saltanatı devam ettirebilecek erkek bulunmuyor. Akishino'nun oğlu Hisahito'nun erkek çocuğu olmaması durumunda bir sonraki imparatorun kim olacağına meçhul.

    Japon halkında bir kadının İmparatoriçe olarak tahta geçmesi fikri giderek popülerlik kazansa da, gelenekçi-muhafazakar kanat buna karşı çıkıyor.

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