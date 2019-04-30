Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı

Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşide son 200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayattayken tahttan feragat etti.

85 yaşındaki Akihito, 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu.

Akihito'nun saltanatının yerel saatle gece yarısı resmen sona ermesinin ardından çarşamba itibarıyla tahtı 59 yaşındaki oğlu, Veliaht Prens Naruhito devralmış oluyor.

İmparatorluk Sarayı'nda aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde düzenlenen törende tahtın önünde duran Akihito şunları söyledi:

Japan's Emperor Akihito arrives at ceremony that will begin historic abdication, as he becomes the first emperor to step down from the throne in more than 200 yearshttps://t.co/rPSElomImn pic.twitter.com/jSPc3t2LEX — BBC News (World) (@BBCWorld) April 30, 2019

HALKA TEŞEKKÜR ETTİ

"Bugün imparator olarak görevlerimi tamamlıyorum. 30 yıl önce tahta çıktığımdan beri imparator olarak görevlerimi halkıma derin bir güven ve saygı hissiyle yerine getirdim, bunu yapma fırsatı bulduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Devletin simgesi rolünde beni kabul eden ve destekleyen halka en içtenlikle teşekkür ediyorum."

Japonya Heisei İmparatoru (Akihito) mevkisinden feragat ederek, yarın başalayacak Reiwa dönemi ile tahtı oğluna devrecek. Şu anda veda konuşmasını gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/LqNZsZQhmf — AkirA (@akira_akki) April 30, 2019

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen İmparatorluk Sarayı çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Akihito'yu uğurlamaya Kyoto'dan gelmiş olan bir çift "İmparator'u seviyoruz. Halk için çok çalıştı, çok düşünceli, herkese karşı nazik biri" dedi.

🔴 CANLI | Japon İmparatoru Akihito Krizantem Taht'tan iniyor



85 yaşındaki Akihito 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı iki yüzyıldan uzun bir süredir kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu



▶️ https://t.co/BX0LfFmqMS https://t.co/NiCGF3Pp41 — euronews Türkçe (@euronews_tr) April 30, 2019

Akihito, Japonya'daki hakim inanış Şintoizm'in tanrıları için çeşitli tapınak ve mabetlerde dini ayinler de gerçekleştirdi.

Bugün imparatorumuz tahtını oğlu prens Naruhito’ya bırakıyor, törenleri yapılıyor.. 🇯🇵 https://t.co/h8Fm20h7k5 — Ayumi TAKANO (@Ayumi_Turkey) April 30, 2019

© REUTERS / Franck Robichon Japonya beklenen ismi açıkladı: Reiwa

Japonya'da her imparatorun hüküm sürdüğü dönem bir isimle anılıyor. Akihito'nun gidişiyle Heisei dönemi sona erdi. Saray'ın kendi kronolojisine göre 126. İmparator olacak Naruhito'nun döneminin ismi, 'güzel uyum' anlamına gelen Reiwa olacak.

Krizantem Taht'tan inme düşüncesini ilk kez 2016'da telaffuz ederken ilerleyen yaşı ve sağlığının kötüleşmesini gerekçe gösteren Akihito, prostat kanseri tedavisi görmüş ve kalp ameliyatı geçirmişti.

Dünyanın en eski hanedanlarından kabul edilen Japonya imparator ailesinin 125. üyesi Akihito'nun tahtı bırakması, döneminde yaşananları gündeme getirdi. pic.twitter.com/KIZB6kPXHe — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 30, 2019

© REUTERS / Imperial Household Agency of Japan Japonya'da yeni imparatorun tahta çıkış törenlerine dava: Devletle dinin ayrılığı ilkesine aykırı HALK DESTEĞİ YÜZDE 80

Japonya'da imparatorluk makamı yönetimde sadece sembolik öneme sahip olsa da, halk arasında saltanata duyulan saygı yüksek. Anketlere göre imparatorluk ailesine halk desteği yüzde 80 düzeyinde. Ülkede özellikle kriz anlarında birleştirici rol oynayan İmparator ile eşi, 2011 yılında depremin tetiklediği tsunaminin neden olduğu Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sızıntısı sonrası felaketten etkilenen kişilerin önünde eğilmesiyle de hatırlanıyor.

BARIŞ YAPICI

Modern Japon tarihinde ilk kez bir imparatorun döneminde ülkenin herhangi bir savaşa girmemesi de Akihito'ya nasip oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında İmparator olan Hirohito'nun oğlu Akihito, savaş suçlarıyla birlikte anılan babasının ardından savaşzedelerin yaralarını sarmak ve karanlık geçmişle ilgili üzüntüsünü dile getirmek için çabaladı, ama hiçbir zaman resmen özür dilemedi.

SADE VATANDAŞLA EVLENDİ

Monarşiyi halka yakınlaştırmakla uğraşan Akihito, halktan biriyle evlenen ilk Japon İmparatoru oldu. Ve İmparatoriçe Michiko ile birlikte engeller ve ayrımcılıkla mücadele edenlere, felakete uğrayanlara, toplumun görmezden geldiği kesimlere el uzattı.

Japonya'nın en eski ve en büyük yabancı üniversitesi olan 'Temple University, Japan Campus'ün Asya Çalışmaları Direktörü Jeff Kingston Akihito'nun Japonya'nın 'Uzlaşma Özel Temsilcisi' ve 'Baş Avutucusu' gibi görev yaptığını belirtti.

Wash Post

Japan’s emperor abdicates, becoming the first to give up throne in 200 years

Emperor Akihito, a much-loved figure in Japan, humanized the role of the emperor — once viewed as a living god pic.twitter.com/mbIBlJm4NE — Mellow Muslim (@MellowMuslim) April 30, 2019

© AP Photo / Seks kölesi meselesi kalpler ve zihinlerde çözülmedi: Güney Kore, Japonya'nın tazminat fonunu feshediyor

Dünya liderlerinden Akihito'yu uğurlama mesajları geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, barışa vurgu yaptığı ve Tokyo-Seul ilişkilerinin düzelmesine katkılarından ötürü Akihito'ya teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkılarından ötürü Akihito'ya takdirlerini sundu. 2017'deki Japonya ziyareti sırasında Akihito tarafından ağırlanmış olan Trump, mayısta da yeni İmparator Naruhito ile görüşen ilk yabancı lider olacak. Ayrıca 22 Ekim'de hükümdarlığın devir teslimi için dünya liderlerinin katıldığı kutlamalar düzenlenecek.

NARUHİTO VE SONRASI

Akihito'nun çabaları sayesinde savaş geçmişinin yükünden azade saltanat sürecek Naruhito'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma için çaba göstermesi bekleniyor.

On Wednesday, for just the second time in over 90 years, Japan will have a new emperor. Incoming Naruhito has expressed concern about widening income gaps, global strife, the environment and the upsurge in refugees. https://t.co/H6Vaba8r2b — The Wall Street Journal (@WSJ) April 30, 2019

Ancak nüfusu yaşlanan ve ekonomik büyümesi duran, tüketici fiyatları düşen ve negatif enflasyon olarak bilinen deflasyonla mücadele eden Japonya, zorlu bir dönemden geçiyor.

Japan's much-loved Emperor Akihito is standing down today, and Crown Prince Naruhito, who has already assumed some of his father's duties, will become the country's 126th Emperor on Wednesday: https://t.co/xQT5YY0o3O pic.twitter.com/sbLXqqIFFa — CNN International (@cnni) April 30, 2019

© AFP 2019 / Pool/Arthur Edwards Masal gibi ama gerçek: Modern prensesler 12

Naruhito sonrası saltanatın devamına dair soru işaretleri de var. Ailede Naruhito'nun erkek kardeşi Akishino'nun 12 yaşındaki erkek çocuğundan sonra saltanatı devam ettirebilecek erkek bulunmuyor. Akishino'nun oğlu Hisahito'nun erkek çocuğu olmaması durumunda bir sonraki imparatorun kim olacağına meçhul.

Japon halkında bir kadının İmparatoriçe olarak tahta geçmesi fikri giderek popülerlik kazansa da, gelenekçi-muhafazakar kanat buna karşı çıkıyor.