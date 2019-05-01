Yeni Zelanda medyası, cami saldırganının ırkçı söylem ve işaretlerini sansürleyecek

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide 50 kişiyi katleden ve 50 kişiyi yaralayan saldırganın, yargılanması sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü savunan' ifadeleri ana akım medya tarafından sınırlanacak, el işaretleri de dahil aynı minvaldeki görüntüleri ise mozaiklenerek servis edilecek.

© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar Yeni Zelanda: Christchurch ve Sri Lanka saldırıları arasında bir ilişki yok

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları, Christchurch saldırısını gerçekleştiren saldırganın duruşmalarda 'beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist ideolojiyi savunan ifadelerini sınırlamayı' kabul eden protokole imza attı.

Radyo Yeni Zelanda, Stuff, Mediaworks, TVNZ ve NZME editörleri tarafından imzalanan protokolde, "Gruplar ve bireysel editörler olarak, yayınlarımızın, yaklaşan duruşmayı geniş ve sorumlu bir şekilde kapsamasını taahhüt ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Üzerinde uzlaşılan ve 7 maddeden oluşan protokolün ilk maddesinde,saldırganın, duruşmayı, 'beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist görüşlerini' yaymak için platform olarak kullanabileceği hatırlatılarak, bu tür görüşlere yayın sınırlaması getirileceği belirtildi.

GEREKİRSE MOZAİKLENECEK

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Protokolde, sınırlamanın, saldırganın daha önce yayımladığı manifestoyu da kapsayacağına dikkat çekilerek, "Beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisini destekleyen, herhangi bir mesaj, görüntü, sembol veya sinyali (el işaretleri de dahil olmak üzere) yayınlamayacak veya paylaşmayacağız. Bu tür işaretlerin, görüntüye girmesinin zorunlu olduğu anlarda ise söz konusu kısımlar mozaiklenerek yayına verilecek." hükmü yer aldı.

Medya kurumlarının duruşmalara en tecrübeli gazetecilerini göndermesi konusunda da mutabık kalan editörler, protokolün süresiz olarak yürüklükte kalacağını ancak tüm tarafların bir araya gelmesiyle yenilenebileceğini belirtti.

YENİ ZELANDA SALDIRILARI

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Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 'da Cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sırasındaki görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlayarak tüm dünyanın tepkisine neden olan Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant, polis tarafından yakalanmıştı.

Yeni Zelanda’nın maksimumum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan saldırganın, 50 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten 14 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.