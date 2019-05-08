Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena: Sri Lanka artık turistler için güvenli

Sirisena, AP'ye verdiği özel mülakatta, 21 Nisan'da Katolik kiliseleri, büyük oteller ve kamuya açık diğer mekanlara düzenlenen bombalı saldırıların ardından ülkenin yeniden güvenli hale geldiğini vurguladı.
Saldırıların faillerinin tamamına yakınının yakalandığını kaydeden Sirisena, "Ülke şu anda güvenli bir durumda. Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer" ifadelerini kullandı.
Emniyet Müdür Vekili C.D. Wickramaratne, pazartesi yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.
Kilise ve otellere yönelik saldırıları düzenleyen 7 intihar bombacısının olay yerinde öldüğünü aktaran Wickramaratne, bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği, hedefindeki otelde patlatamamasının ardından yakındaki bir konuk evinde infilak ettirdiğini, 1 kişinin ise teslim olmamak için evinde polisle çatışırken öldüğünü bildirmişti.
Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Colombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Hükümet, Paskalya gününde düzenlenen saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği bildirilmişti.
Bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.
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