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    Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena: Sri Lanka artık turistler için güvenli

    © AP Photo / Eranga Jayawardena
    Asya & Pasifik
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    Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya gününde düzenlenen bombalı saldırıların ardından ülkede asayişin tamamıyla sağlandığını belirterek, "Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer" dedi.

    Sirisena, AP'ye verdiği özel mülakatta, 21 Nisan'da Katolik kiliseleri, büyük oteller ve kamuya açık diğer mekanlara düzenlenen bombalı saldırıların ardından ülkenin yeniden güvenli hale geldiğini vurguladı.

    Saldırıların faillerinin tamamına yakınının yakalandığını kaydeden Sirisena, "Ülke şu anda güvenli bir durumda. Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer" ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Eranga Jayawardena
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    Sirisena, saldırıların ardından geçen 16 günde şüphelilere ait tüm patlayıcı ve silahların ele geçirildiğine, örgüte ait tüm mekanların kontrol altına alındığına dikkati çekerek, "İstihbarat birimlerimiz dışarıda kaç terörist olduğunu belirleyip bunların yüzde 99'unu yakaladı. Halen dışarıda olan 1-2 terörist var, onların da yakalanması an meselesi" değerlendirmesinde bulundu.

    Emniyet Müdür Vekili C.D. Wickramaratne, pazartesi yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.

    Kilise ve otellere yönelik saldırıları düzenleyen 7 intihar bombacısının olay yerinde öldüğünü aktaran Wickramaratne, bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği, hedefindeki otelde patlatamamasının ardından yakındaki bir konuk evinde infilak ettirdiğini, 1 kişinin ise teslim olmamak için evinde polisle çatışırken öldüğünü bildirmişti.

    Sri Lankan President Maithripala Sirisena gestures as he speaks during a meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia March 23, 2017. REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool - LR1ED3N11J16D
    © REUTERS / Kirill Kudryavtsev
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    Polisin saldırılarla ilgili toplam 73 şüpheliyi gözaltına aldığını belirten Wickramaratne, örgüte yönelik operasyonlarda banka hesaplarındaki 140 bin dolar nakit paranın yanı sıra 40 milyon dolar değerindeki arazi, konut, taşıt ve mücevherata el konulduğunu kaydetmişti.

    Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Colombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

    Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    Hükümet, Paskalya gününde düzenlenen saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği bildirilmişti.

    Bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

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    Etiketler:
    Colombo, IŞİD, C.D. Wickramaratne, bombalı saldırı, Saldırı, Paskalya, Maithripala Sirisena, Sri Lanka
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