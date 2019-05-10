Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Çoğu çocuk 231 vatandaşımızı Suriye'den tahliye ettik

Tokayev, "Talimatım üzerine, 7 ve 9 Mayıs'ta 156'sı çocuk 231 Kazak vatandaşı Suriye'den tahliye edildi. Geneli okul öncesi çağda olan çocukların 18'i yetim" ifadelerini kullandı.

7 ve 9 Mayıs'taki kapsamlı operasyonları eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatıyla ocak ayında başarıyla gerçekleştirilen Jusan operasyonunun devamı olduğunu kaydeden Tokayev, "Bu çalışmanın olumlu etkisini daha şimdiden anlatabiliriz. Ocak ayında dönen kadınlar radikal geçmişlerine yüz çevirdi, işe girdi ve akrabalarıyla iletişime geçti. Çocuklar da okula ve kreşe gitmeye başladı" dedi.

Tokayev, Kazak vatandaşlarının Suriye'deki çatışma bölgesine militanların yıkıcı ve yalan propagandası sonucunda gitme kararı aldığını sözlerine ekledi.

Ocak ayındaki operasyonda 30'u çocuk 47 Kazak vatandaşı ülkesine döndürülmüştü.