Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık misilleme

Çin, ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararına misillemede bulundu.

© AFP 2019 / Jason Lee Çin Başbakan Yardımcısı: ABD ile bir sonraki ticaret görüşmelerinin Pekin'de düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 60 milyar dolar tutarında, 5.140 kalem ABD ürününe yüzde 5-25 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD'den ithal edilecek ürünler için yeni gümrük tarifesi oranları 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Ek tarifelerden muafiyetler için şirketlerden başvuruları aldığını belirten Çin Ticearet Bakanlığı, muafiyet listesindeki ürünlerin 1 yıl süre ile ek tarifelerden muaf tutulacaklarını vurguladı.

ABD de geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselttiğini açıklamıştı.

Çin'in kararından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump Çin'in vergi artırımına misilleme yapmaması gerektiğini söylemişti.