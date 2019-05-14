Pakistan'da polise saldırı: 4 ölü

Saldırıda hedefin polis olup olmadığına ilişkin kesin bir bilginin olmadığını söyleyen Çima, ilk belirlemelere göre 4 polisin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 9 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Bölge güvenlik kordonu altına alındı, kentte güvenlik seviyesi arttırıldı.
Ülkede 8 Mayıs'ta Lahor'daki Data Darbar türbesi önündeki polis aracına yapılan saldırıda 11 kişi ölmüştü. Aynı gün Belucistan'ın Killa Abdullah bölgesinde gerçekleşen saldırıda ise bir aşiret liderinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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