Çin Dışişleri Sözcüsü'nden Ticaret Savaşı açıklaması: Biri bu savaşı başlattıysa, sonuna kadar savaşırız

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang bugünkü basın brifinginde 'Çin'in bir Ticaret Savaşı istemediğini, ancak bundan da korkmadığını' belirterek "Biri bu savaşı başlattıysa, sonuna kadar savaşırız" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang bugünkü basın brifinginde, iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerine değindi.

İki ülkenin aralarındaki ticari anlaşmazlığı çözme konusunda görüşme sürecine devam etme konusunda anlaştığını söyleyen Geng ayrıca, Çin'in 'Ticaret savaşından korkmadığına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

© AFP 2019 / Jason Lee Çin Başbakan Yardımcısı: ABD ile bir sonraki ticaret görüşmelerinin Pekin'de düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık

Geng, konuşmasında şunları söyledi:

"Çin birçok defa karşılıklı yükselen gümrük vergilerinin hiçbir problemi çözemeyeceğini söyledi. Bir Ticaret Savaşı, iki taraf için de zararlı olacaktır. Çin bir Ticaret Savaşı istemiyor, ancak bundan korkmuyoruz da. Biri bu savaşı başlattıysa, sonuna kadar savaşırız. Çin hiçbir zaman dış baskılara boyun eğmez. Egemenliğimiz ve çıkarlarımızın korunması konusunda kararlıyız."

İki ülke arasında devam eden ticari anlaşmazlıklara ilişkin heyetler arası görüşmeler sürerken, karşılıklı yaptırımlar da aynı anda devam ediyor.

Son olarak Çin, ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararına misillemede bulunarak 60 milyar dolar tutarında, 5.140 kalem ABD ürününe yüzde 5-25 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.