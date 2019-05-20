Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor: ABD destroyeri bölgeye giriş yaptı

ABD Donanması'na ait Preble isimli güdümlü füze destroyerinin Scarborough Adası yakınlarında seyrettiği öğrenilirken, 7. Filo Sözcüsü komutan Clay Doss tarafından yapılan açıklamada, "Preble, Scarborough’un 12 mil açığından geçti. Amacı uluslararası suları korumaktı" ifadeleri kullanıldı.
© REUTERS / Ezra Acayan
Bu gelişmenin iki ülke arasındaki gerilimi en üst noktaya taşıyan ticaret savaşı sürecinde yaşanması, ABD'nin 'Çin'e yönelik bir gözdağı hamlesi' ifadeleriyle yorumlandı.
Yine Mayıs ayı içerisinde, ABD'ye ait iki Amerikan destroyerinin Spratly adalarının 12 deniz mili yakınına yaklaşmıştı.
Çin ise, bir ay içerisinde bölgeye ikinci kez savaş gemisi gönderen ABD'ye yönelik 'provokasyonlardan kaçınması ve Çin'in bölgedeki egemenlik haklarını ihlal etmemesi' konusunda çok sayıda uyarıda bulunuyor.
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