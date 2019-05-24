Pakistan'da cuma namazı esnasında patlama: 2 ölü 16 yaralı

Pakistan'da bir camide cuma namazı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan Rehmania camisinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı.

Polis müfettişi yardımcısı Abdful Razzak Cheema tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın kaynağının henüz tespit edilmediği ve saldırıyı henüz herhangi bir grubun üstlenmediği belirtildi.

BREAKING NEWS: At least one person has been killed and several injured after a bomb went off inside the Rahmania Mosque of Pashtunabad during Jumuah prayers in Quetta, Pakistan. The source of the explosion is not immediately clear and no group has claimed responsibility. pic.twitter.com/sltrRrorZM — Voice of the Cape (@VOCfm) 24 Mayıs 2019

​Pakistan'ın Baluchistan bölgesinde daha önce de Şii müslümanları hedef alan saldırılar gerçekleştirilmişti. Ancak, patlamanın gerçekleştiği Pashtoonabad bölgesi ise sünni müslümanlardan oluşuyor.

Bölgede her iki mezhebe ait militanların faaliyet yürüttükleri biliniyor.