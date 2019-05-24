Hindistan'da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı: 18 ölü

Yerel medya, yangının binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında çıktığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.
Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.
Hindistan'da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı: En az 18 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/mXjUcHyLhE pic.twitter.com/7OUBvJgL35— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)