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13:57 27 Mayıs 2019
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    Huawei kurucusu Ren: Trump'ın tweet'lerini gülünç buluyorum çünkü kendisiyle çelişiyor

    Twitter
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (62)
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    Huawei kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin şirketine yönelik yaptırım hamleleriyle ilgili olarak Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump'ın Huawei ile ilgili açıklamalarına değinerek "Trump'ın Tweet'lerini görüyorum ve gülünç buluyorum, çünkü kendisiyle çelişiyor" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
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    Çinli telekomünikasyon devi Huawei Technologies Co. kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin şirkete yönelik yaptırımları ve Huawei'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Bloomberg televizyonuna konuşan Ren, Trump yönetiminin sınırlandırmalarına karşı ya ekipman tedariğini artıracağını, ya da son iki yıldır özenle kazandıkları üstünlüğü korumak için alternatif yollar bulacaklarını söyledi. 

    ABD, 17 Mayıs tarihinde 'istihbarat faaliyetlerinde bulunmakla' suçladığı Huawei'yi kara listeye almıştı ve uygulamaya koyduğu ticari sınırlandırma hamlesiyle Amerikan şirketlerine Huawei ile çalışmayı yasaklamıştı. ABD'nin bu hamlesi, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı sağlayıcısı ve 2 numaralı akıllı telefon satıcısı olan şirketi, küresel teknoloji alanında öne çıkma arefesinde olan Huawei'ye engel olmayı amaçlıyor. 5G teknolojisinde de öncü konumda bulunan Huawei, yalnızca telekomünikasyon alanında değil, söz konusu teknolojiyle sağlık alanından ulaşıma kadar çok sayıda başlıkta öncü olma niteliğinde. 

    ABD'nin söz konusu adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ren ise, Huawei'nin 'kendi çözümlerini yeterli süre içerisinde bulabileceğini' söyledi ve çoğu akıllı telefonlarında da kullandıkları çiplerin 'yıllardır geliştirilmekte olduğunu' vurguladı. Huawei'nin karşılaştığı risklere de değinen Ren, "Metal, bez ya da kağıt, amaç ne olursa olsun uçağı havada tutmak. Bu da tamircilerin ne kadar hızlı olduklarına bağlı" ifadelerini kullandı. 

    Toshiba
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
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    ABD ile Çin arasında devam eden Ticaret Savaşı'nın en büyük aktörü haline gelen Huawei CEO'su, daha önce yaptığı açıklamada 'dünyanın en büyük ekonomilerinin savaşması durumunda kurtulan olmayacağını' söylemişti ve 'şirketinin bu savaş arasında bir susam tanesi kadar' olduğunu vurgulamıştı. 

    'ÇİN, ÜLKESİNDEKİ APPLE TESİSLERİNİ KAPATIRSA ABD ALTÜST OLUR'

    ABD'nin Huawei'ye karşı attığı adımlara misilleme olarak Çin'in de ülkedeki Apple tesislerini kapatmasını öne süren fikirler de mevcut. Sanford C. Bernstein & Co. analisti Chris Lane, "Eğer Çin, ülkesindeki bütün Apple tesislerini kapatırsa bu durum ABD'yi altüst eder" ifadelerini kullandı. 

    'APPLE BENİM ÖĞRETMENİM, NEDEN KARŞI GELEYİM?'

    Ren ise Çin'in ABD'ye sert misillemeyle karşılık vermesini ise doğru bulmuyor. 

    "Öncelikle, böyle bir şey olmayacak. İkinci olarak, eğer olursa, buna önce ben karşı çıkrım" diyen Ren, "Apple benim öğretmenim, o önde. Bir öğrenci olarak, neden öğretmenime karşı geleyim, asla" şeklinde konuştu.

    Öte yandan, Huawei'nin ise ABD'nin son dönemde attığı adımları öngördüğü biliniyor. Bir diğer Çinli telekomünikasyon devi olan ZTE'ye karşı da 2018 yılının ortalarında ABD menşei ürün kullanma yasağı getirilmişti. 

    'BU, NE KADAR HARİKA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR'

    "Gerçekten güzel ekipmanlar ürettik" diyen Ren ise, şirketinin bir yılı aşkın süredir üst noktalara çıkan ticaret savaşı ortamında büyüyebilmesini ise "Bu ne kadar harika olduğumuzu gösteriyor" ifadeleriyle açıkladı.

    'TİCARET SAVAŞIYLA NE ALAKAMIZ VAR?'

    © AFP 2019 /
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    Ren ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta 'Huawei'nin Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin bir parçası olabileceği' yönündeki açıklamasını "Bu büyük bir şaka" ifadeleriyle eleştirmişti. Ren, "ABD - Çin ticaret savaşıyla ne alakamız var?" ifadelerini kullandı ve "Trump'ın Tweet'lerini görüyorum ve gülünç buluyorum, çünkü kendisiyle çelişiyor" dedi.

    'ABD'DEN HENÜZ ONLARDA OLMAYAN BİR TEKNOLOJİYİ ÇALDIM'

    ABD'nin Huawei üzerinden Çin'e yönelttiği ve ticaret savaşında Trump'ın temel argümanlarından biri olan 'teknoloji hırsızlığı' konusuna da değinen Ren, "Ben yarının ABD teknolojilerini çaldım, ABD'de bunlar yok bile. ABD’nin önündeyiz. Eğer geride olsaydık, Trump’ın bize şiddetle saldırmasına gerek olmazdı" dedi.

    Eski ordu mühendisi ve yeni girişimci Ren Zhengfei'nin kamuoyu önünde yer kaplaması da şirkete yönelik hamlelerin ve şirket yöneticisi kızının Kanada'da tutuklanması sonucunda gerçekleşti. Bugüne kadar genellikle sessizliğini koruyan Huawei CEO'su, en son 2015 yılında yabancı medyaya konuşmuştu. Ren ayrıca, sadakatinin ülkesinin siyasi iradesine bağlı olduğunu vurgulamakla birlikte, şirketin Çin Komünist Partisi'ne ait olduğunu da kesin bir dille reddediyor. Ancak Ren'in bu yöndeki açıklamaları ABD'yi ikna etmeye yetmiyor. 

    REN'İN ŞİRKETTEKİ HİSSESİ YÜZDE 1.14

    Huawei
    © REUTERS /
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    Huawei ise hızlı büyümesine devam ederken, bugün Alibaba ve Tencent gibi Çinli ticaret devlerini satış alanında geride bırakmış vurumda. Şirket ayrıca, 2018 yılında akıllı telefon satışlarında Apple'ı da geride bırakmıştı. Şirket üzerinde de etkili bir figür olan Ren'in konuşmaları Shenzen'deki şirket merkezinde duvarlarda asılıyor ve şirket çalışanları kendisinden oldukça saygılı bir biçimde bahsediyor. 

    Huawei'nin 2018’de yayınladığı raporda, Bloomberg Billionaires Index'e göre Ren'in şirket üzerinde yüzde 1.14 oranında hissesi bulunuyor.

    Huawei’yi 1987’de 21 bin Yuan sermayeyle kurduğunu açıklayan Ren, şirketin hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

    Öte yandan Ren, Bloomberg'e verdiği röportajında soğukkanlı tavrıyla dikkat çekse de, bu tavrını bir anlığına da olsa bir kenara bıraktı ve son olarak şu mesajı verdi: 

    "ABD hiçbir zaman bizden ürün almadı. Gelecekte ABD bizden ekipman almak istese bile onlara satış yapmayabilirim."

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (62)
    Etiketler:
    Çin Komünist Partisi (ÇKP), Donald Trump, Alibaba, Tencent, ZTE, telekomünikasyon, açıklama, ABD - Çin Ticaret Savaşı, röportaj, ticaret savaşı, Bloomberg, Ren Zhengfei, Apple, Huawei, Çin, ABD
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