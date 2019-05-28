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15:01 28 Mayıs 2019
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    Everest zirvesindeki insan trafiği can almaya devam ediyor: Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    © REUTERS / Navesh Chitrakar
    Asya & Pasifik
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    Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e yapılan tırmanışlar esnasında yaşanan ölüm olayları artıyor. Zirveye yapılan tırmanışlarda oluşan insan trafiğinde 2019 yılında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

    © REUTERS / Navesh Chitrakar
    Everest tırmanışında insan trafiği: 3 dağcı öldü
    Dünyanın en yüksek dağı Everest'e yapılan tırmanışlarda ortaya çıkan insan trafiği, dağcıların ölümüne neden oluyor. 

    Son olarak 62 yaşındaki ABD'li avukat Christopher John Kulish'in hayatını kaybetmesi de, 2019 yılı ölüm oranını 11 kişiye çıkardı. 

    Dağdan dönüş yapan Kulish, iniş esnasında güvenli bir biçimde ulaştığı 7900 metre yükseklikteki South Col bölgesine ulaştıktan sonra hayatını kaybetti.

    Nepal Turizm Departmanı direktörü Meera Acharya, CNN'e yaptığı açıklamasında, hayatını kaybeden adamın geçen hafta küçük bir grupla birlikte zirveye ulaştığını söyledi.

    Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Son gün doğumunu dünyanın en yüksek noktasından izledi" ifadeleri kullanıldı ve Kulish'in sevdiği şeyi yaparken ölmüş olmasının 'ailesini ve sevenlerini ayakta tutan şey olduğu' belirtildi. 

    BAŞKA BİR ÖLÜM DAHA 

    Yine pazartesi günü, Avustralyalı bir aile de isminin Ernst Landgraf olduğu öğrenilen 64 yaşındaki yakınlarının Everest'te öldüğünü açıkladı. 

    Ailenin açıklamasına göre Landgraf, 'hayalini gerçekleştirdikten saatler sonra' hayatını kaybetti. 

    © AFP 2019 / HANDOUT
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    Dağcılar ise bölgedeki zorlu hava koşulları, tecrübe eksikliği ve tırmanışların artan bir şekilde ticarileşmesinin, ölümlerin artmasına katkıda bulunan faktörler olarak değerlendiriyorlar. 

    İngiliz dağcı Robin Haynes Fisher ise, aşırı kalabalığın yaratacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulunanlardan biriydi. 

    tehlikeleri konusunda uyarıda bulunanlardan biriydi.

    Fisher, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Zirveye giden tek bir rotada, kalabalıklaşmanın yol açtığı gecikmeler ölümcül olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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    Climbed up to camp 3, 7500m but the jet stream had returned closing the summit after only 2 days so I descended to basecamp. Around 100 climbers did summit in those 2 days with sadly 2 deaths, an Indian man found dead in his tent at camp 4 and an Irish climber lost, assumed fallen, on his descent. A go fund me page has been set up for a rescue bid for the Irish climber but it is a well meaning but futile gesture. Condolences to both their friends and families. Both deaths happened above 8000m in the so called death zone where the majority of deaths of foreign climbers happen. Around 700 more people will be looking to summit from Tuesday the 21st onwards. My revised plan, subject to weather that at the moment looks promising, is to return up the mountain leaving basecamp Tuesday the 21st 0230 and, all being well and a lot of luck, arriving on the summit the morning of Saturday the 25th. I will be climbing with my Sherpa, Jangbu who is third on the all time list with an incredible 19 summits. The other 4 members of our team decided to remain on the mountain and are looking to summit on the 21st. My cough had started to return at altitude so I couldn’t wait with them at altitude for the window to open without the risk of physically deteriorating too much. Furthermore as I had missed due to sickness the earlier camp 3 rotation best practice was for me to descend to allow my body to recover from the new altitude high so I could come back stronger. This was not an easy decision as the 13 hours climbing from basecamp to camp 2 in a day was the hardest physical and mental challenge I had ever done, now I have it all to do again. Finally I am hopeful to avoid the crowds on summit day and it seems like a number of teams are pushing to summit on the 21st. With a single route to the summit delays caused by overcrowding could prove fatal so I am hopeful my decision to go for the 25th will mean fewer people. Unless of course everyone else plays the same waiting game. #everest #everest2019 #lhotseface

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    Fisher da, 8600 metre yükseklikte irtifa kaynaklı oksijen yetersizliğinden ötürü hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı. 

    Everest'in zirvesinin 8848 metre yükseklikte oluşu, birçok insanın 'ölüm bölgesi' denilen zirve bölgesinde oksijen zorlukları yaşaması anlamına geliyor. 

    Yoğunluktan kaynaklı gecikmeler ise esas olarak 'ölüm bölgesi' denilen alanda yaşanıyor. 

    'BÖLGEDE HAYATTA KALMAK İÇİN YALNIZCA BİRKAÇ SAATİNİZ VAR'

    Everest rehberlerinden Adrian Ballinger ise, CNN'e yaptığı açıklamada zirveye tırmanmak isteyen çoğu kişinin Everest'i bir 'meydan okuma' olarak görse de problemin dağcılardaki ve zirve hizmeti veren şirketlerin tecrübesizliğinden kaynaklandığını söyledi. 

    Ballinger, "Tırmanıcıların ve ticari şirketlerin tecrübesizliği, insanların kötü kararlar vermeleriyle sonuçlanıyor ve bu kararlar gereksiz ölümlere yol açıyor" dedi. 

    'Ölüm bölgesi' denilen alana ilişkin tehlikelere de dikkat çeken Ballinger, "Oksijen tüpü ile olsa bile, o bölgede vücutlarımız çökmeden hayatta kalmak için yalnızca birkaç saatiniz var. Yani bu, 26 bin feet yükseklikte insan trafiğine takılırsanız ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

    'EVEREST HER ŞEYDEN ÖNCE KARMAŞIK BİR LOJİSTİK BİLMECEDİR'

    Zirveye Tibet tarafından çıkan başka bir deneyimli dağcı David Morton ise, konuyla ilgili CNN'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: 

    "Temel problem tecrübesizlik ve bu yalnızca tırmanıcılarla değil, onları bölgeye gönderen kuruluşlarla da ilgili. Everest her şeyden önce çok karmaşık bir lojistik bilmecedir. öncelikle karmaşık bir yapboz bölgesidir ve deneyimsiz operatörler ile deneyimsiz dağcıların yanında, özellikle de Nepal hükümeti insan sayısına sınırlamalar getirmiyorsa, bu tür durumların yaşanması kaçınılmaz olur."

    Everest
    © AFP 2019 / Namgyal Sherpa
    Çin, Everest ziyaretlerini kısıtlıyor: Çöp yığını temizlenecek ve ulaşılamayan cesetler getirilecek
    Morton ayrıca, zirveye insan götürmenin sertifikaya bağlanması ve böylelikle şirketlerin sorumluluk alacaklarını söyledi. 

    ÖLÜMLER

    Everest'te son dönem yaşanan ölümler arasında rahatsızlandıktan sonra kamp alanına helikopterle getirilen ve orada ölen Nepalli rehber Dhruba Bista, dağa Tibet tarafından tırmanan ve 7 bin metre yükseklikte ölen 56 yaşındaki Kevin Hynes, 55 yaşındaki Hint tırmanıcı Anjali Kulkarni, Amerikalı tırmanıcı 55 yaşındaki Donald Lynn Cash, 49 yaşındaki Kalpana Das ile 27 yaşındaki Nihal Bagwan bulunuyor. 

    Everest'te kayıtlara göre 1922 yılından bu yana 200'den fazla tırmanışçı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve cesetleri bulunamayan insanların bedenlerinin ise buz ve kar kütleleri altında ve muhtemelen korunmuş bir şekilde bulundukları tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    Nepal, Çin, Tibet, Everest Dağı, Nihal Bagwan, Kalpana Das, Donald Lynn Cash, Anjali Kulkarni, Kevin Hynes, Dhruba Bista, David Morton, Adrian Ballinger, Robin Haynes Fisher, Ernst Landgraf, Meera Acharya, Christopher John Kulish
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