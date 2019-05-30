Tacize uğradığını söyleyen Bangladeşli öğrenciyi öldürmekle suçlanan 16 kişi idamla yargılanıyor

Bangladeş’te, kadın ve erkeklerden oluşan 16 kişi, Nusrat Jahan Rafi cinayetiyle ilgili suçlanıyor.

19 yaşındaki Rafi, öğrencisi olduğu medresenin müdürünün cinsel saldırısını şikayet etmiş, müdürün gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından 6 Nisan'da yakılarak öldürülmüştü.

Rafi'nin final sınavları için okula geldiğinde müdür Siraj Ud Doula'nın zoruyla binanın çatısına çıkarıldığı ve burka giyen bir grup tarafından üstüne gaz yağı dökülerek yakıldığı belirtiliyor.

Feni Madrasa Principal Siraj Ud Doula confesses to his involvement with Nusrat killing#Bangladeshhttps://t.co/yhL7UkAzs6 — The Daily Star (@dailystarnews) April 28, 2019

​'SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

© AFP 2019 / AFP Hindistan'da bir grup kadın tecavüzle suçladıkları işadamını kaçırıp fidye istedi

Polisler, bu cinayetin hazırlıklarını "askeri bir plana" benzetiyor. Zira, zanlıların Rafi'ye şikayetini geri çekmesini söyledikleri, cinayete intihar süsü vermeye çalıştıkları, fakat bedeninin yüzde 80'i yanan Rafi'nin yaşamını yitirmeden önce ifade vermesi nedeniyle olayın açığa çıktığı ifade ediliyor.

Rafi, ambulansla hastaneye kaldırılırken kardeşinin cep telefonuyla saldırganların kim olduğunu söylemiş ve "Öğretmen bana dokundu, son nefesime kadar bu suça karşı mücadele edeceğim" demişti.

Zanlılar arasında okul müdürü Doul'un yanı sıra medresenin iki öğrencisi ve okulda önemli görevlerde bulunan iktidardaki Avami Birliği'ni iki üyesi yer alıyor.

12'Sİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Savcılar tüm zanlılar için idam cezası istiyor. Polis yetkilileri, müdür Doulaf'ın yanı sıra 11 diğer zanlının da mahkemede suçunu itiraf ettiğini, iki siyasi parti üyesininse suçlamaları reddettiğini belirtiyor.

Okul müdürü Doula'nın adının daha önce de cinsel taciz vakalarıyla anıldığı ancak olayların üzerinin kapatıldığı ifade ediliyor.

Olayın ardından halk protesto için sokaklara dökülürken, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, cinayetin ardından olaya karışan herkesin hesap vereceğini söylemişti.

© AFP 2019 / Rafi'nin ölümünün ardından ülkede protestolar düzenlendi

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULMADI

Bangladeş'te yaşayan çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın, ailelerinin ya da toplumun baskısından dolayı yaşadıkları cinsel istismarı anlatmaktan çekiniyor. Rafi ise ailesinin de desteğini alarak, tacize uğradığı gün polise gidip şikayette bulundu. Karakolda ifadesini verdi. Olağan uygulama gereğince, güvenli bir yere yerleştirilmesi ve kimliğinin de gizli tutulması gerekiyordu.

Ancak ifadesini alan polis tarafından anlattıkları kameraya çekildi ve basına sızdı. Kaydedilen videoda Rafi'nin stres altında olduğu ve elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. Sorguyu yapan polis memurunun yaptığı şikayetin "abartılacak bir şey olmadığını" ve yüzünü kapatmamasını söylüyor.

Ülkedeki kadın hakları derneğinin yöneticisi Mahila Parishad, cinsel taciz olaylarının cezasız kalma kültürünün kalkması gerektiğini belirtti ve geçen yıl 950 kadının tecavüze uğradığını söyledi.