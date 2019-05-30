Kayıt
14:28 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nusret Cihan Rafi

    Tacize uğradığını söyleyen Bangladeşli öğrenciyi öldürmekle suçlanan 16 kişi idamla yargılanıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bangladeş'te 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi'nin okul müdürü hakkında cinsel taciz şikayetinde bulunmasının ardından yakılarak öldürülmesi nedeniyle 16 zanlıya cinayet suçlaması yöneltildi, idamları istendi.

    Bangladeş’te, kadın ve erkeklerden oluşan 16 kişi, Nusrat Jahan Rafi cinayetiyle ilgili suçlanıyor. 

    19 yaşındaki Rafi, öğrencisi olduğu medresenin müdürünün cinsel saldırısını şikayet etmiş, müdürün gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından 6 Nisan'da yakılarak öldürülmüştü.

    Rafi'nin final sınavları için okula geldiğinde müdür Siraj Ud Doula'nın zoruyla binanın çatısına çıkarıldığı ve burka giyen bir grup tarafından üstüne gaz yağı dökülerek yakıldığı belirtiliyor.

    'SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

    Tecavüz karşıtı eylemler
    © AFP 2019 / AFP
    Hindistan'da bir grup kadın tecavüzle suçladıkları işadamını kaçırıp fidye istedi
    Polisler, bu cinayetin hazırlıklarını "askeri bir plana" benzetiyor. Zira, zanlıların Rafi'ye şikayetini geri çekmesini söyledikleri, cinayete intihar süsü vermeye çalıştıkları, fakat bedeninin yüzde 80'i yanan Rafi'nin yaşamını yitirmeden önce ifade vermesi nedeniyle olayın açığa çıktığı ifade ediliyor.

    Rafi, ambulansla hastaneye kaldırılırken kardeşinin cep telefonuyla saldırganların kim olduğunu söylemiş ve "Öğretmen bana dokundu, son nefesime kadar bu suça karşı mücadele edeceğim" demişti.

    Zanlılar arasında okul müdürü Doul'un yanı sıra medresenin iki öğrencisi ve okulda önemli görevlerde bulunan iktidardaki Avami Birliği'ni iki üyesi yer alıyor.

    12'Sİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Savcılar tüm zanlılar için idam cezası istiyor. Polis yetkilileri, müdür Doulaf'ın yanı sıra 11 diğer zanlının da mahkemede suçunu itiraf ettiğini, iki siyasi parti üyesininse suçlamaları reddettiğini belirtiyor.

    Okul müdürü Doula'nın adının daha önce de cinsel taciz vakalarıyla anıldığı ancak olayların üzerinin kapatıldığı ifade ediliyor. 

    Olayın ardından halk protesto için sokaklara dökülürken, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, cinayetin ardından olaya karışan herkesin hesap vereceğini söylemişti.

    Rafi'nin ölümünün ardından ülkede protestolar düzenlendi
    © AFP 2019 /
    Rafi'nin ölümünün ardından ülkede protestolar düzenlendi

    KİMLİĞİ GİZLİ TUTULMADI

    Bangladeş'te yaşayan çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın, ailelerinin ya da toplumun baskısından dolayı yaşadıkları cinsel istismarı anlatmaktan çekiniyor. Rafi ise ailesinin de desteğini alarak, tacize uğradığı gün polise gidip şikayette bulundu. Karakolda ifadesini verdi. Olağan uygulama gereğince, güvenli bir yere yerleştirilmesi ve kimliğinin de gizli tutulması gerekiyordu.

    Ancak ifadesini alan polis tarafından anlattıkları kameraya çekildi ve basına sızdı. Kaydedilen videoda Rafi'nin stres altında olduğu ve elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. Sorguyu yapan polis memurunun yaptığı şikayetin "abartılacak bir şey olmadığını" ve yüzünü kapatmamasını söylüyor. 

    Ülkedeki kadın hakları derneğinin yöneticisi Mahila Parishad, cinsel taciz olaylarının cezasız kalma kültürünün kalkması gerektiğini belirtti ve geçen yıl 950 kadının tecavüze uğradığını söyledi. 

    Etiketler:
    idam, tecavüz, taciz, Nusrat Jahan Rafi, Bangladeş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet