Japon kadınlar topuklu ayakkabıya karşı ayaklandı: #KuToo

Japon aktris ve yazar Yumi Ishikawa’nın organize ettiği kampanya, Japonca 'ayakkabı' anlamına gelen kutsu ve 'acı' anlamına gelen kutsuu kelimelerinin karışımından oluşan KuToo adını aldı. Kampanya kapsamında, Change.org sitesinde yayınlanan dilekçe şimdiden sayısı 20 bini aşan imza topladı.

Ishikawa, dilekçesinin, işverenlere kadınları topuklu giymeye zorlamayı yasaklayacak yasayı kabul etme çağrısını içerdiğini anlattı. Bu tür ayakkabının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu, cinsel tacizi kışkırttığını ve kadın sağlığına zarar verdiğini kaydetti.

Japonya Çalışma Bakanlığı henüz bu girişimle ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmadı.