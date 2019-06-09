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12:24 09 Haziran 2019
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı

    © AA / Merve Özlem Çakır
    Asya & Pasifik
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hataların dahi Boeing 737 Max örneğinde olduğu gibi devasa kazalara sebep olabileceğini belirterek, "Biz Türkiye olarak yapay zekayla ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olacağı küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya'da yapılan G20 temasları kapsamında katıldığı Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ikinci oturumunda konuştu.

    Boeing 737 Max
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Varank, yapay zekanın, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve küresel refahı teşvik ederek insanoğlunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Yapay zeka sistemleri tasarlanırken hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin gözetilmesi, farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Varank, bu doğrultuda istikrarlı ve hassas bir süreç yürütülmesi, dürüst ve adil bir ekosistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

    Hükümetlerin, güvenilir bir yapay zeka sistemi için çok paydaşlı ve uzlaşıya dayalı küresel teknik standartlar geliştirmesi gerektiğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

    "Yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hatalar dahi devasa kazalara sebep olabilir. İşte, Boeing 737 Max örneği ortadadır. Bu kazalarda yitirilen hayatların, hava yolu şirketlerinin kaybettiği milyarlarca doların hesabını kim verebilir? Bundan dolayıdır ki yapay zekanın geleceği uzay ve havacılık sanayisinde olduğu gibi bir avuç büyük şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Biz Türkiye olarak yapay zeka ile ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olduğu küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız. Yaptığımız G20 toplantısının en büyük çıktısının da bu yolda atılacak adımlar olduğu görüşündeyiz."

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    Etiketler:
    Yapay zeka, G20, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mustafa Varank, Boeing, Boeing 737 Max
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