Şi’den Erdoğan’a ‘terörle mücadelede işbirliği’ teklifi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşme, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin düzenlendiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleşti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şi, “Taraflar, mevcut durumda, köklü çıkarların olduğu konularda kararlı olarak birbirine destek vermeli, terörle mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmeli” dedi.

Çin-Türk ilişkilerine son derece büyük önem verdiğini kaydeden Şi, kişisel dostluğun iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dönüşmesi için Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin ile ilişkileri geliştirme konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizerek ticaret, finansman ve altyapı inşaatı gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.