Hong Kong Başyöneticisi, Çin'e iade tasarısı için özür diledi: 'Bu dönem yasalaşma ihtimali bulunmuyor'

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'un Başyöneticisi Carrie Lam, Pekin'e iade tasarısının yol açtığı protestoların ardından halktan özür diledi. Lam'ın tasarıyı bu dönem yasalaştırma ihtimalinin bulunmadığını söylemesi, ama tümden geri çekmemesi, protestocuları kızdırdı.

Hong Kong'un zanlıları yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin tasarının günlerdir sokaklara dökülen milyonlar tarafından protesto edilmesi, hükümet binalarının kuşatılması ve polisle şiddetli çatışmaların çıkmasının ardından, Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam, özür dileyerek halihazırda yasanın çıkması ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Geçen hafta tasarıyı askıya almasına rağmen pazar günü 2 milyondan fazla kişinin katıldığı en büyük protestolarla karşılaşan Lam, bugün basın toplantısı düzenleyerek "Sorumluluğun büyük kısmını kişisel olarak üstlenmek zorundayım. Bu, toplumda çelişkilere, anlaşmazlıklara, endişelere yol açtı. O yüzden Hong Kong halkına en içten özürlerimi sunuyorum" dedi.

Protestocuların tasarının geri çekilmesi ve kendisinin istifasına yönelik taleplerine ise karşılık vermeyen Hong Kong Başyöneticisi, halkın korkuları dindirilene dek tasarının tekrar gündeme gelmeyeceğini söyledi.

BBC muhabirinin "Niçin ne istifa ediyorsunuz ne de tasarıyı geri çekiyorsunuz" sorusu üzerine, kadın lider, tasarıyı askıya almasının 'halkı dinlediğinin göstergesi' olduğunu söyledi.

Hükümetin yasa tasarılarıyla ilgili endişelere yanıt veremezse yasama sürecini ilerletemeyeceğini ifade eden Lam, halihazırdaki yasama dönemi gelecek yıl sona ermeden hükümetin iade yasasını çıkarmasının olası gözükmediğini, bu böyle olursa, hükümetin gerçekliği kabulleneceğini dile getirdi.

Britanya'dan Çin'e 1997'de devrolan ve 'tek ülke, iki sistem' modeliyle yönetilen Hong Kong'da tasarıya karşı çıkanlar, iadenin bölgenin yargı bağımsızlığını ihlal edeceğine dikkat çekerken Çin'deki yargılamaların ne kadar adil olduğunu da sorguluyor.

'GEÇ KALDI, TALEPLERİMİZİ DE KARŞILAMADI'

Protestocuların çoğunluğunu oluşturan gençlere "Sizi dinleyen bir Başyönetici istediğinizi biliyorum" diye seslenen Lam'ın basın toplantısı da yeni tepki dalgası yarattı.

Tasarının geri çekilmesi ve Lam'ın istifa etmesi taleplerinin karşılanmadığını belirten protestocular, Başyönetici'nin 9 ve 12 Haziran'daki büyük protestoların ardından hemen özür dileme ve tasarıyı askıya alma fırsatlarını kullanmadığına da dikkat çekti. Dolayısıyla bundan sonra ne gibi eylemlerde bulunulacağını belirlemek için toplanma kararı alındı.

'DAHA KAÇ MİLYON SOKAĞA DÖKÜLSÜN İSTİYOR?'

Dün hapisten çıkan önde gelen demokrasi aktivisti Joshua Wong, "Bir milyon kişi yürüdüğünde tasarıyı askıya aldı, iki milyon yürüdüğünde hepi topu 'pardon' dedi, daha kaç kişinin sokağa çıkmasını istiyor" diye meydan okudu.

'KALMAK İSTİYORSA TASARIYI TÜMDEN GERİ ÇEKSİN'

20 yaşındaki protestocu Abi de Lam'ın özrünü içten bulmadıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"İstifa etmesinde ısrarlıyım. İkinci bir şans istiyorsa en azından bunu hak ettiğini göstermeli, bunun için de tasarıyı tümden geri çekmesi lazım. Yoksa bizim kendisine güvenimiz yok" dedi.