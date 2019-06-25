Vietnam'da ABD vatandaşına 12 yıl hapis: Yönetimi devirmeye teşebbüs

Vietnam'da Michael Phuong Minh Nguyen isimli bir ABD vatandaşı, 'devleti yıkmaya teşebbüs' suçundan ötürü 12 yıl hapisle cezalandırıldı.

Aavukat Nguyen Van Mieng tarafından Reuters'a yapılan açıklamaya göre Nguyen, 'ailesiyle yeniden bir araya gelebilmek için' cezasının hafifletilmesini istedi.

Nguyen'e verilen cezayla ilgili olarak "Çok uzun bir ceza" ifadelerini kullanan avukat Mieng, "Michael suçunu kabul etti ve jüriden ailesiyle yeniden bir araya gelebilmek için cezasının hafifletilmesini istedi" dedi.

Hanoi'deki ABD Büyükelçiliği Sözcüsü ise, mahkemenin kararından dolayı 'hayal kırıklığına uğradıklarını' belirterek "Bay Nguyen'in davasıyla ilgili endişelerimizi bütün düzlemlerde ifade etmeye devam edeceğiz.

Vietnam'da doğan ve çocukluğundan itibaren ABD'de yaşayan Nguyen, 2018'in Temmuz ayında hükümete karşı faaliyet yürüttüğü şüphesiyle Vietnam'da gözaltına alınmıştı.

Nguyen'in eşi Helen ise, geçen Şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Katie Porter'ın davetlisi olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da düzenlenen yıllık sene başı konuşmasına katılmıştı.

Porter da, Nguyen'in durumuyla ilgili olarak "Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım ve kalbim Nguyen ailesi ve Orange County halkı için sızlıyor. Helen ve kızlarına bu zor zamanda destek vermeye kararlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Komünist Parti tarafından yönetilen ülkede, Nguyen'i mahkum eden mahkeme aynı zamanda iki Vietnamlıyı da aynı suçtan 10'ar yıl hapse mahkum etti.

Nguyen'in avukatı Mieng, tutuklanan diğer iki kişinin hapis cezalarının son 3 yılının ev hapsi olarak infaz edileceğini belirtti.

Vietnam'da yayın yapan Truoi Tre gazetesi ise, tutuklanan kişilerin amaçlarını 'Vietnam yönetimini devirmek ve Komünist partinin lider rolünü ortadan kaldırmak için ayaklanmalara neden olmak' ifadeleriyle açıkladı.