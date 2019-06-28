Peskov: Putin ve Trump, İdlib'deki durum bağlamında Türkiye'yi konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'daki G20 zirvesinde buluşan Putin ve Trump'ın Suriye'nin İdlib kentindeki durumu ve bu bağlamda Türkiye'yi ele aldığını belirtti.

Osaka kentindeki görüşme hakkında açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ticaret ile Suriye'deki durum da dahil bir dizi uluslararası konuyu istişare ettiğini söyledi.

Peskov, "Suriye ve İdlib'deki duruma değinildi. Bu bağlamda Türkiye'yi konuştular. Çin'i de konuştular" dedi.

Peskov, Putin ve Trump'ın silahsızlanma ve stratejik istikrar konularını ele aldığını da belirterek, masaya yatırılan tüm konuların iki ülkenin dışişleri bakanlıkları ve maliye bakanlıkları düzeyinde devam etmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiğini, tarafların ihtilaflara rağmen diyalog kurma eğiliminde olduğunu aktaran Peskov, şöyle devam etti: "Trump'la yapılan görüşme, ele alınan konuların sayısı bakımından oldukça kapsamlıydı. İhtilaflı gündem maddeleri olsa da, konular oldukça pozitif ve yapıcı bir şekilde ele alındı. Genel itibarıyla iki ülkenin ihtilaflı olanlar da dahil tüm konularda diyalogdan yana olduğu görülüyor."