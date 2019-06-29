Trump, G-20'de Suudi Veliaht Prensi ile görüştü: Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) arasında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi marjında yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Osaka'daki G-20 Zirvesinin ikinci gününde çalışma kahvaltısında bir araya gelen Trump ile MBS arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkili arasında verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Ortadoğu ve küresel petrol piyasalarında istikrarın güvence altına alınmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolü, İran'dan yükselen tehditler, ABD ile Suudi Arabistan arasında artan ticaret ve yatırım, ayrıca insan hakları meselelerinin önemi konuları ele alındı."

'SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜK BİR ALICI'

Öte yandan görüşme öncesinde Trump'ı takip eden basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan ikilinin, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın, 'Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu' söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında görüşebileceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Huawei de dahil birçok ticari meseleyi görüşeceğini kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım şu anda Kuzey Kore ile savaş olabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Suudi Veliaht Prens ise ABD ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

'ARKADAŞIM BİN SELMAN'LA BİR ARAYA GELMEK BENİM İÇİN ONUR'

Diğer yandan ABD Başkanı Trump, Muhammed bin Selman'ı 'arkadaşı' olarak nitelendirdiğini söyledi. Trump, "Arkadaşım Suudi Veliaht Prensi'yle bir arada olmak benim için bir onur, Suudi Arabistan'ı açmak için son 5 yılda gerçekten bir şeyler yapmış bir adam" diye konuştu.

"Özellikle kadınlar için yaptıklarınızı ve neler olduğunu görünce, bunun çok olumlu bir şekilde bir devrim gibi olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "Uzun süredir Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin teröre sponsorluk yapıp yapmadıklarına dair sorular vardı" ifadelerini kullandı.

Muhammed Bin Selman ise, "Ülkemiz Suudi Arabistan için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu uzun bir yolculuk" dedi.

ABD'de bir grup senatör, Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını 'bypass' eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan bazı senatörler, konuya ilişkin açıklama yaparak, tepkilerini dile getirmek için karar tasarısı sunduklarını duyurmuştu.

Kıdemli Demokrat senatörlerden Bob Menendez, silah satışı için Kongreyi 'bypass' etme kararına tepki göstererek, "Trump yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyarlarca dolar değerindeki Amerikan silahını satma çabası, Kongreyi ve insan haklarını hiçe saymanın diğer bir örneğidir" demişti.

Son zamanlarda Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise toplamda 8.1 milyar dolarlık 22 ayrı silah satışının reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu karar tasarısına destek istemişti.