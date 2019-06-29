Erdoğan: S-400'lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız bitmiştir, olay teslimat sürecindedir, bu iş bitti

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'ni bir basın toplantısıyla değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor https://t.co/2PlkmUlhtY— AA Canlı (@AACanli) June 29, 2019
* G20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu.
* İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi.
* Çok taraflı ticaret sistemine olan taahhüdümüzü koruyoruz.
* G20 ülkeleri terörizmle mücadelede tutarlı olmalı. Bütün devletlerin teröre terör deme eylemini artık göstermesi gerekiyor. Suriye'deki terör örgütleri bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Terör en sonunda akrep gibi kendini besleyen eli de sokacaktır.
* BM ile çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermedik. Geçen haftaki BM raporu cinayetle ilgili birçok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. BM Raportörü'nün raporun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir.
* ('Trump yaptırım uygulanmayacağı konusunda kesin bir ifade kullandı mı?' sorusuna) İki stratejik ortak arasında yaptırım söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.
* 'Temmuz ayının ilk yarısında S-400 teslimatı başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette.
* ('S-400'leri nereye konuşlandıracaksınız?' sorusuna) Doğmamış çocuğa don biçilmez.
* Rusya ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumumuz çok daha farklı.
* Münbiç temizlenmemiştir, gerçek sahipleri orada değil.
* Dolar her şeyi satın alıyor mu? Alamayacağı şeyler olması lazım. Kalemi, düşünceyi satın alamaması lazım.
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