Hindistan'da askeri jetin yakıt deposu uçuş esnasında düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Tejas savaş uçağının yakıt deposu, uçuş esnasında aniden bir tarım arazisine düştü. Yakıt deposunun isabet ettiği araziye intikal eden ekipler, can ve mal kaybına yönelik bir açıklamada bulunmadı. Pilotun ise uçağı sorunsuz bir şekilde indirdiği öğrenildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Tejas savaş uçağı, uçuş esnasında yapılan bir hata sonucu yakıt deposunu düşürdü. Düşen depo, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Irıgur şehrinde bir tarım arazisine isabet etti. Can yahut mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan teknik aksaklığa rağmen pilot, üsse sorunsuz bir şekilde döndü ve jeti güvenle piste indirdi.

Hava Kuvvetleri yetkilileri ve polis memurlarının olay mahalline intikal ederek kazanın nedenini tespit etmeye çalıştıkları bildirildi.

Defence sources in Chennai confirmed that a fuel tank from Tejas aircraft fell and said "all (was) safe", indicating that there were no injuries.https://t.co/9DSLjtwC9k — India Today (@IndiaToday) July 2, 2019

​Hinsitan’da jetlerde yaşanan ilk teknik aksaklık bu değil. 27 Haziran’da bir jet, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Ambala şehrindeki üsten havalandıktan kısa süre sonra bir kuş sürüsünün arasında kalmıştı. Çarpışmanın neticesinde, motorlardan biri zarar görmüştü. Ancak genç pilot, söz konusu acil durumu ustalıkla ele almış ve jeti güvenle indirerek yüzlerce sivilin hayatını kurtarmıştı.

​