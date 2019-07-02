Hindistan'da askeri jetin yakıt deposu uçuş esnasında düştü

Yaşanan teknik aksaklığa rağmen pilot, üsse sorunsuz bir şekilde döndü ve jeti güvenle piste indirdi.
Hava Kuvvetleri yetkilileri ve polis memurlarının olay mahalline intikal ederek kazanın nedenini tespit etmeye çalıştıkları bildirildi.
Defence sources in Chennai confirmed that a fuel tank from Tejas aircraft fell and said "all (was) safe", indicating that there were no injuries.https://t.co/9DSLjtwC9k— India Today (@IndiaToday) July 2, 2019
Hinsitan’da jetlerde yaşanan ilk teknik aksaklık bu değil. 27 Haziran’da bir jet, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Ambala şehrindeki üsten havalandıktan kısa süre sonra bir kuş sürüsünün arasında kalmıştı. Çarpışmanın neticesinde, motorlardan biri zarar görmüştü. Ancak genç pilot, söz konusu acil durumu ustalıkla ele almış ve jeti güvenle indirerek yüzlerce sivilin hayatını kurtarmıştı.
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