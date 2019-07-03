Endonezya, toksik atıkları geldikleri ülkeye geri gönderiyor

Gelişmiş ülkelerin ‘çöplük’ muamelesine karşı çıkan Endonezya; Almanya, Avustralya ve ABD'den aldığı ve içinde toksik madde tespit edilen atıkları bu ülkelere geri göndereceğini duyurdu.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre Almanya, Avustralya ve ABD'den içinde sadece temiz kağıt atığı olduğu belirtilerek geri dönüşüm için ülkeye gönderilen konteynerlerde toksik madde tespit edildi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 65 konteynerde yapılan incelemelerde, 38 konteynerde toksik atık, 11 konteynerde ise geri dönüşüme uygun olmayan madde tespit edildi.

Çevre ve Orman Bakanlığı, gümrük Müdürlüğü’ne bir bilgilendirme yazısı yazarak bu konteynerlere izin verilmemesini istedi. Ayrıca denetlemenin daha da sıkılaştırılması talep edildi.

Bu konteynerlerin, Endonezya yasaları uyarınca geldikleri ülkelere iade edileceği belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, geçen ay toksik madde tespit edilen ABD konteynerlerini iade ettiklerini duyurmuş, incelemelerin genişletileceğini açıklamıştı.

ABD HARİÇ 187 ÜLKE İMZALADI

Gelişmiş ve zengin ülkelerin, çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi uzun bir süredir sorun yaşanmasına neden oluyor. Geçen yıl Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri bu uygulamaya yasak getirdi.

Bu yasak kararının ardından Endonezya plastik atıkların gönderildiği ana merkezlerden biri haline geldi.

Birleşmiş Milletler'in plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktını, ABD hariç hemen her ülke imzaladı. 187 ülke, ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.