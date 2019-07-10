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16:39 10 Temmuz 2019
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    Tayland'da onlarca KHK iptal edildi

    © AFP 2019 / HANDOUT
    Asya & Pasifik
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    Tayland’da 2014 askeri darbesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Prayut Çan-oça, onlarca kanun hükmünde kararnameyi iptal etti. 

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
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    Prayut Çan-oça, cunta yönetimi sırasında çıkardığı 500'den fazla kanun hükmünde kararnamenin 66'sını iptal eden emri imzaladı ve seçilmiş sivil hükümete liderlik etmeye hazırlanırken daha fazla kanun hükmünde kararname çıkarmama sözü verdi. 

    Muhalif isimler, iptali, ordunun seçilmiş hükümete geçiş için gücü devrettiği görüntüsü yaratma girişimi olarak nitelendirdi. 

    Yasal gözlem grubu iLaw'un program yöneticisi Yingcheep Atchanont, "Prayut'un bu kararnameleri iptal etmesinin nedeni gelecek hükümete geçiş sırasında imajını düzeltmek ve üzerindeki baskıyı azaltmak” değerlendirmesini yaptı. 

    GÖZALTINA DAİR KHK’LAR YÜRÜRLÜKTE

    Yingcheep, ordunun siyaseti etkilemeyi mümkün kılan, mesela ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen zanlıların herhangi bir suçlama olmadan 7 güne kadar gözaltında tutulmasına izin veren kararnameleri geçerli tutmaya devam ettiğini de kaydetti.

    Tayland'da genel seçim
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti
    Prayut’un 2014’te koltuğa oturmasından bu yana yaklaşık 2 bin kişi askeri mahkemelerde yargılandı.

    ‘CUNTA YÖNETİMİ KABİNEYE GİRECEK’

    Tayland’da cunta yönetimi, Prayut'a mart ayında yapılan seçimlerde önemli bir avantaj sağlayan seçim yasaları çıkarmıştı. 

    Tayland parlamentosu haziranda rakibi Thanathorn Juangroongruangkit'e karşı Prayut'u gelecek hükümetin başbakanı olarak seçmişti. 

    Yerel basında yeni kabineye girecek isimlerin büyük bölümünü, cunta yönetimi mensuplarının oluşturacağı yönünde haberler çıkıyor. 

    Tayland’da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerde darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi 136 sandalye ile Temsilciler Meclisinde en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.

    © REUTERS /
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    Seçimde askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath Partisi 116, İleri Gelecek Partisi 81, Demokrat Parti 53, Bhumjaithai Partisi de 51 sandalye kazanmıştı.

    Cunta destekli Palang Pracharath Partisinin başbakan adayı Prayut, 5 Haziran'daki başbakanlık oylamasında İleri Gelecek Partisi lideri Thanathorn Juangroongruangkit'i geride bırakarak yeniden başbakan seçilmişti.

    Yapılan oylamada Prayut, Temsilciler Meclisi ve Senatodan toplamda 500, Thanathorn ise 244 oy almıştı.

    Uzmanlar, Tayland’da gelecek hükümetin, Prayut'u destekleyenler koalisyonunda yer alan siyasi partilerin her birinin farklı gündemi bulunmasından kısa ömürlü olacağını öngörüyor.

    Etiketler:
    darbe, Kabine, gözaltı, Prayut Çan-oça, Kanun hükmünde kararname, KHK, cunta, Tayland
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