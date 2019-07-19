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23:33 19 Temmuz 2019
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    Pakistan'da seçim

    Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte ilk kez Eyalet Meclisi seçimine gidiyor

    © REUTERS / Akhtar Soomro
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Aşiretler Bölgesi (FATA), Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmasının ardından tarihinde ilk kez eyalet seçimlerine gidiyor.

    Yaklaşık 2.8 milyon seçmen, 285 aday arasından Eyalet Parlamentosu için 16 temsilci seçmek için cumartesi günü sandık başına gidecek. 

    Şahid Hakan Abbasi
    © REUTERS / Faisal Mahmood
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    Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından açıklanan verilere göre, 1,7 milyonu erkek, 1,1 milyonu kadın olmak üzere 2,8 milyon kişi ülke tarihinde ilk defa Eyalet Meclisine 16 üye seçmek için bin 896 sandıkta oy kullanacak.

    İkisi kadın toplam 285 adayın yarıştığı seçimlere, ülkenin önde gelen partilerinin yanında Peştun milliyetçisi Peştun Himaye Hareketi de (PTM) katılacak.

    Sadece genel seçimlerde Meclisin alt kanadı için oy kullanabilen FATA halkı, 7 bölgenin ikisi olan Güney ve Kuzey Veziristan'da PTM adaylarını Meclise yollamış ancak bu milletvekilleri mayıstaki protestolarda polise düzenlenen saldırı nedeniyle tutuklanmıştı. 

    Seçilecek 16 adayın partilerinin aldığı oy oranına göre ECP tarafından kadın ve azınlıklara ayrılmış 5 sandalyenin sahibi de belirlenecek. Böylelikle FATA'dan Eyalet Parlamentosuna 21 üye girmiş olacak.

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    Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    ECP'nin talebi doğrultusunda bölgede seçim kampanyaları ve sandık güvenliği için asker görev alacak.

    Seçim günü oy kullanılan binaların dışında da görev alacak asker, güvenlik nedeniyle 450 sandığın başında bekleyecek. 

    AA muhabirine konuşan vatandaşlar, alınan önlemler sayesinde bir zamanlar Pakistan Talibanı'nın güçlü olduğu bölgelerde bugün rahatça seçim kampanyası yapılabildiğini söyledi.

    'ADAYLAR RAHATÇA KAMPANYA YAPTI'

    Hayber bölgesinde yaşayan Pakistanlı Azam Afridi yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Daha önce Federal Parlamento için yapılan seçimlerde bu kadar heyecanlı mitingler görmemiştim. Sadece büyük yerleşim alanlarında değil uzak köylerde bile adaylar rahatça kampanya yaptı. Hayber'de son 2 haftada yapılan mitinglere binlerce insan katıldı." 

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    Güney Veziristanlı gazeteci Hafizullah Vezir de benzer bir açıklama yaparak, "Özellikle gençler oy verecekleri için çok heyecanlı. Birçoğu ilk defa oy kullanacak. Özellikle aşiretler Hayber Pahtunhva eyaletine bağlandıkları için çok mutlu, kendilerini bütünün bir parçası olarak görüyor. Artık 'aşiret üyesi' değil normal bir Pakistanlı olarak görülecekler." ifadelerini kullandı. 

    Vezir, Güney Veziristan'da seçimin ülkedeki ve eyaletteki iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile Cemaati İslami (JI) arasında geçmesinin beklendiğini belirtti.

    FATA'da tarih boyunca birçok vatandaşlık hakkının kullanılamadığını söyleyen Vezir, "Bu seçim bizim için kimlik kazanmak, adalet gibi birçok vatandaşlık hakkına ulaşabilmek, siyaset yapabilmek anlamına geliyor." dedi.

    SÖMÜRGE DÖNEMİ YASALARIYLA YÖNETİLİYORDU

    İslamabad'dan atanan valilerce yönetilen FATA, Pakistan Ulusal Meclisinde geçen yıl alınan kararla Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmıştı.

    Dönemin Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, bölgenin altyapısı ve yönetimsel ihtiyaçlarının giderilmesi için 10 yıl boyunca 100 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 3,5 milyar lira) yatırım ve destek sağlanacağını söylemişti. 

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    Bölge Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmadan önce, İngiliz koloni döneminden kalan 150 yıllık FATA Suçlar Düzenlemesi (FCR), aşiretlerin kendi kanunları ve İslamabad'dan atanan bölge valisinin kararlarıyla idare ediliyordu. FCR'ye göre, bir kişi suçlu bulunursa tüm aşireti ceza alıyordu.

    Okuma yazma oranı, gelişmişlik ve idari yapılanma alanında Pakistan'ın en geri kalmış yeri olan FATA'nın özellikle Güney Veziristan bölgesi, geçmişte El Kaide ve Taliban gibi terör örgütlerinin de dönem dönem örgütü yönettiği ya da saklandığı yerlerdendi.

    Pakistan ordusunca 2014'ten beri yürütülen Zarb-e Azb operasyonuyla bölge büyük oranda terörden temizlendi, özellikle sınırlarda ticari hareketlilik yeniden başladı.

    Pakistan hükümetinin paylaştığı istatistiklere göre, askeri operasyonlar sonucu Kuzey ve Güney Veziristan ile Hayber eyaletlerinde 1,5 milyon insanın yerinden olduğu ancak operasyonlar sonucu yüzde 90 oranında göç edenlerin geri döndüğü açıklanmıştı.

    Federal başkent İslamabad'dan yönetilen 7 yarı özerk bölgeden oluşan FATA, sadece 2 kanatlı Federal Meclisin alt kanadı için oy kullanabiliyordu.

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    Etiketler:
    Seçim, Afganistan, Pakistan
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