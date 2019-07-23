Hindistan, Rusya'dan roket motorları alma niyetinde

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan’ın kendi uzay programı için Rusya’dan roket motorları almayı planladığını söyledi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Borisov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan, kendi uzay programı için Rusya’dan roket motorları almayı planlıyor" dedi.

Moskova New Delhi’nin, uzay ve navigasyon konusunda etkin işbirliği yaptığını söyleyen Borisov, "Bugün Hint mevkidaşlarımızı, Ay programı kapsamında gerçekleştirdikleri başarılı uydu fırlatışı ile tebrik ettik" diye konuştu.

Hindistan dün Ay’ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracını başarıyla fırlatmıştı.