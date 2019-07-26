Hindistan parlamentosu 'Boş ol' uygulamasını yasaklayan tasarıyı kabul etti

Hindistan’da, Müslüman erkeklerin üç kez "Boş ol" diyerek eşlerini boşayabilmesini yasaklayan tasarı parlamentoda kabul edildi.

Hindistan parlamentosu, ‘talak’ olarak bilinen çağdışı uygulamayı sonlandıracak tasarıyı 82’ye karşı 302 oyla kabul etti. Tasarıya göre, yasağa rağmen bu yola başvuran erkekler üç yıl hapis cezasıyla karşılaşacak.

Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad, kararın cinsiyet eşitliği ve adalet için bir gereklilik olduğunu savundu ve “Eğer 20 İslam ülkesi bu uygulamayı yasaklayabiliyorsa Hindistan neden yapamasın? Muhammed peygamber bile bunun günah olduğunu söylüyor” dedi.

MUHALEFET TERK ETTİ

Ancak ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi mensupları, tasarının geçmesine tepki göstererek parlamentoyu terk etti.

Tasarının Müslümanları hedef aldığını savunan vekiller, gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Tasarının yasalaşması için Hindistan Parlamentosu'nun üst kanadı Rajya Sabha’da kabul edilmesi gerekiyor. Rajya Sabha’da muhalefet partileri çoğunluğu oluşturuyor.

Karar, kadınlar ve insan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı.

MAHKEME YASA DIŞI BULMUŞTU

Hindistan’da ‘talak’ uygulamasına son verilmesine giden süreç 2017 yılına dayanıyor. Bu çağdışı geleneğe karşı çıkan kadınlar ve insan hakları örgütleri Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme bu uygulamayı 'İslam dışı, zoraki ve yasa dışı' diye niteleyerek, parlamentodan bu yönde bir yasa çıkarmasını istemişti.

Hindistan'da Müslüman kadınlar, eşlerinin Skype ve WhatsApp üzerinden bile üç kez "Boş ol" diyerek kendilerini boşamasından şikâyetçiydi.