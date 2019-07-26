Hindistan parlamentosu 'Boş ol' uygulamasını yasaklayan tasarıyı kabul etti

Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad, kararın cinsiyet eşitliği ve adalet için bir gereklilik olduğunu savundu ve “Eğer 20 İslam ülkesi bu uygulamayı yasaklayabiliyorsa Hindistan neden yapamasın? Muhammed peygamber bile bunun günah olduğunu söylüyor” dedi.
MUHALEFET TERK ETTİ
Ancak ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi mensupları, tasarının geçmesine tepki göstererek parlamentoyu terk etti.
Tasarının yasalaşması için Hindistan Parlamentosu'nun üst kanadı Rajya Sabha’da kabul edilmesi gerekiyor. Rajya Sabha’da muhalefet partileri çoğunluğu oluşturuyor.
Karar, kadınlar ve insan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı.
MAHKEME YASA DIŞI BULMUŞTU
Mahkeme bu uygulamayı 'İslam dışı, zoraki ve yasa dışı' diye niteleyerek, parlamentodan bu yönde bir yasa çıkarmasını istemişti.
Hindistan'da Müslüman kadınlar, eşlerinin Skype ve WhatsApp üzerinden bile üç kez "Boş ol" diyerek kendilerini boşamasından şikâyetçiydi.
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