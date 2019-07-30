Lavrov ve Çavuşoğlu Bangkok’taki görüşmelerine başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir araya geldi. Çavuşoğlu, gündemlerinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların olacağını söyledi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Lavrov ve Çavuşoğlu arasındaki görüşme başladı.

Görüşme öncesinde Çavuşoğlu Lavrov’u Rusça selamladı, bakanlar daha sonra tokalaştı.

Çavuşoğlu gazetecilere görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerin, bölgesel ve diğer konuların olacağını söyledi.

Lavrov 30-31 Temmuz tarihlerinde iki günlük bir ziyaret için Tayland’da bulunacak. Lavrov’un ziyaret çerçevesinde Tayland Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesi ve Rusya-ASEAN bakanlar toplantısına katılması bekleniyor.