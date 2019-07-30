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00:12 31 Temmuz 2019
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    Hong Kong'da gösteriler

    Hong Kong'da gözaltındaki göstericiler 'ayaklanma çıkarmak'la suçlanınca yeniden çatışmalar patlak verdi

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Asya & Pasifik
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    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı pazar günü gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün 'ayaklanma çıkarmak'la suçlanması üzerine göstericiler yeniden polisle çatıştı.

    "South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, pazar gecesi güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'üne "ayaklanma çıkarmak" suçlamasının yöneltildiği bildirildi.

    © REUTERS / Tyrone Siu
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    Bunun üzerine Kwai Chung Polis Karakolu önünde bekleyen göstericiler ile polis arasında yeniden çatışma yaşandığı ifade edildi. Bazı protestocuların binaya ve polise yumurta, şişe ve şemsiye fırlattığı, polisin de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtildi.

    Protestocuların, pazar günkü olaylarda gözaltına alınan kişileri, "gözaltına alındıkları sırada yalnızca Hong Kong'u koruyan onurlu aktivistler" olarak nitelendirdikleri kaydedildi. Karakolun önündeki yüzlerce göstericinin büyük bölümünün siyah giyindiği ve yüzlerinin maskeli olduğu, bazılarının emniyet görevlilerine hakaret ettiği ileri sürüldü.

    Diğer yandan, söz konusu 44 kişinin, yasa tasarısına karşı protestoların başladığı günden bu yana "ayaklanma çıkarmak"la suçlanan ilk protestocu grup olduğu ifade edildi. Şüphelilerin yarın mahkemeye çıkması bekleniyor.

    EN AZ 16 KİŞİ YARALANMIŞTI

    Polisin dün gözaltına alındığını duyurduğu şüphelilerin, izinsiz gösterilere katıldığı ve suç aletleri bulundurduğu ileri sürülmüştü. Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.

    Hong Kong Chief Executive Carrie Lam attends a news conference in Hong Kong, China, June 18, 2019. REUTERS/Tyrone Siu
    © REUTERS / TYRONE SIU
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    Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

    TARTIŞMALI ÇİN'E İADE TASARISI

    Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.   

    Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

    Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

    TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

    Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

    © AP Photo / Vincent Yu
    Hong Kong başbakanı protestoların ardından suçluların Çin'e iadesine izin verecek yasa tasarısını askıya aldı

    Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

    Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

    HONG KONG'UN STATÜSÜ

    Hong Kong, 1898'de imzalanan 'kira sözleşmesiyle' uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  

    İmzalanan ortak deklarasyon ile Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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    Etiketler:
    Protesto, Hong Kong, Çin
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