Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye’de koordinasyonun artırılmasını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında dün Bangkok’ta yapılan görüşmede terörle mücadele ve Suriye’de siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik eylemlerde koordinasyonun artırılması konusu ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bangkok’ta ASEAN toplantısı çerçevesinde bir araya gelen Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye’de terörle mücadele, BMGK’nın 2254 sayılı kararı ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararları doğrultusunda siyasi istikrarın sağlanması gibi konularda koordinasyonun arttırılmasını konuştu.

Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının yakın zamanda başlatılmasını umduğunu belirten bakanlar ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haziranda Duşanbe ve Osaka’daki görüşmelerinde vardıkları anlaşmalar çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Bakanlar ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğinin durumunu ve geleceğinin yanı sıra bakanlıklar arası etkinliklere de değindi.

Putin ve Erdoğan, Duşanbe’de 15, Osaka’da 29 Haziran’da bir araya gelmişti.