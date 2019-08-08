Atambayev'den güvenlik güçlerine çağrı: Kendi halkınıza ateş etmeyin, sizin için çok kötü olur

Kırgızistan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen gözaltı operasyonundan destekçilerinin yardımıyla kaçmayı başaran eski Kırgız lider Atambayev, güvenlik güçlerine kendi halkına ateş etmeme çağrısı yaptı. Atambayev, operasyon sırasında bizzat silaha başvurduğunu itiraf etti.

Kendisine ait 'Aprel' televizyonunda bir açıklama yapan eski Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, "Güvenlik güçlerine seslenmek istiyorum: Kendi halkınıza ateş açmayın, bunun sonu sizin için çok kötü olur" dedi.

'İKTİDARIN GADDARLIĞI DEHŞET VERİCİ'

Çok sayıda masum insanın yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirten Atambayev, "Gözaltına alınmam için bir girişimde bulunuldu ve maalesef bu sırada masum siviller yaralandı. Zira 'Alfa' Terörle Mücadele Özel Kuvvetleri beni gözaltına almaları için gönderilmişti. Biz terörist değiliz. Ne ben, ne de evimin etrafındaki siviller. Çoğu, benimle fotoğraf çektirmeye geldi. Mevcut iktidarın bu gaddarlığı ve sinizmi dehşet verici" ifadelerini kullandı.

'DİZ ÇÖKEREK YAŞAYACAK BİR MİLLET DEĞİLİZ'

Özel Kuvvetler mensuplarının özel mühimmatın yanı sıra ateşli silah kullandığının altını çizen Atambayev, sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidar, hukuki zemine geçme çağrılarımı görmezden geldi. Mevcut yönetim, Atambayev'in ağzını kapatmak için kendi halkına ateş açmaya hazırdı. Evimin çevresinde toplanıp dik durarak gözaltına alınmama izin vermeyen Kırgızlara son derece minnettarım. İktidarın düşünüp taşınma vakti geldi, biz diz çökerek yaşayacak bir millet değiliz."

'ATEŞ ETTİM'

Bu arada Atambayev, kendisine yönelik operasyon sırasında silahına başvurduğunu anlattı.

Atambayev, "Destekçilerimin bir sapanı bile yoktu, televizyonda herkes yalan söylüyor. Destekçilerim üçüncü kata çıkınca ateş etim, onları vurmamaya çalıştım" diye ekledi.