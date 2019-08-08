Eski Kırgızistan lideri Atambayev gözaltına alındı

Yetkili, "Uzun bir müzakereden sonra (Atambayev) teslim olmaya karar verdi, (kolluk kuvvetleri tarafından) Bişkek’e doğru götürüldü. Yanında danışmanları Farid Niyazov ve Kunduz Joldubayeva bulunuyor” diye konuştu.
‘ATAMBAYEV’İ TAŞIYAN ARAÇ, DESTEKÇİLERİ TARAFINDAN BİŞKEK’E BIRAKILMADI’
Bu arada gelişmeleri takip eden görgü tanıklarının Sputnik’e aktardığı bilgiye göre eski Kırgız lideri başkent Bişkek’e taşıyan aracın yolu, Atambayev’in destekçileri tarafından kesildi.
Daha önce Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in rezidansına yönelik üçüncü kez operasyon başlattıkları ve içeriye girmeyi başardıkları bildirilmişti.
Dün başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan iki operasyonla birlikte Atambayev’i gözaltına almaya yönelik girişimlerde özel kuvvetlerin bir mensubu hayatını kaybetti, toplam yaralı sayısıysa 80’e ulaştı.
Kırgızistan parlamentosu, 27 Temmuz'da Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması ve eski devlet başkanı statüsünün elinden alınması yönündeki bir tasarıyı kabul etmişti. Atambayev'e çeşitli yolsuzluk suçlamaları yöneltilmişti.
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