Atambayev gözaltı merkezine konuldu

Avukatına göre, Kırgızistan’ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, dün teslim olup gözaltına alınmasının ardından Ulusal Güvenlik Komitesi’ne bağlı gözaltı merkezine konuldu. Atambayev, 26 Ağustos’a kadar gözaltı merkezinde kalacak.

Atambayev’in avukatı Sergey Slesarev Sputnik’e yaptığı açıklamada müvekkilinin mahkeme öncesinde gözaltı merkezine konulduğunu ve 26 Ağustos’a kadar orada tutulacağını söyledi.

Slesarev’e göre, Atambayev’e mafya lideri Aziz Batukayev'in yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması davası ile ilgili suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan sosyal medyada Atambayev’in soruştuma kapsamında çekilen fotoğrafları yansıdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @bespredelKG телеграм (@bezpredelkg)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Ağu, 2019, 10:04ös PDT )

Atambayev dün düzenlenen yeni operasyonda güvenlik güçlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştı. Atambayev’i taşıyan aracın yolu, destekçileri tarafından kesilmişti.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, daha önce Bişkek’teki durumun polisin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.