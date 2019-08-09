Atambayev gözaltı merkezine konuldu

Slesarev’e göre, Atambayev’e mafya lideri Aziz Batukayev'in yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması davası ile ilgili suçlaması yöneltiliyor.
Öte yandan sosyal medyada Atambayev’in soruştuma kapsamında çekilen fotoğrafları yansıdı.
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Atambayev dün düzenlenen yeni operasyonda güvenlik güçlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştı. Atambayev’i taşıyan aracın yolu, destekçileri tarafından kesilmişti.
Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, daha önce Bişkek’teki durumun polisin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.
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