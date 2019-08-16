'Örümcek adam' Hong Kong'da 'barış' için tırmandı: Aradaki soğukluğu biraz olsun giderebilirim

Dünyanın pek çok yüksek binasına tırmanan 57 yaşındaki Robert, Hong Kong ve Çin bayraklarının ve iki sıkışan elin yer aldığı bir pankartı gökdelene astı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, tırmanışın öncesinde basın açıklaması yapan Robert, Hong Kong halkı ve hükümetine 'barış ve çözüm' istediğini söyledi. "Aradaki soğukluğu biraz olsun giderebilir, yüzlerde bir gülümseme oluşturabilirim" diyen Robert'ın eylemi beklendiği kadar ilgi çekmedi.

PROTESTOLAR 10 HAFTADIR DEVAM EDİYOR

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı. Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, eylemlerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, 'Bir ülke iki sistem' ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi. Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında. Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.