'Örümcek adam' Hong Kong'da 'barış' için tırmandı: Aradaki soğukluğu biraz olsun giderebilirim

The Telegraph'ta yer alan habere göre, tırmanışın öncesinde basın açıklaması yapan Robert, Hong Kong halkı ve hükümetine 'barış ve çözüm' istediğini söyledi. "Aradaki soğukluğu biraz olsun giderebilir, yüzlerde bir gülümseme oluşturabilirim" diyen Robert'ın eylemi beklendiği kadar ilgi çekmedi.
PROTESTOLAR 10 HAFTADIR DEVAM EDİYOR
Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı. Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, eylemlerine düzenli aralıklarla devam ediyor.
Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında. Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.
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