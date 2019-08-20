Twitter ve Facebook, Hong Kong protestolarıyla ilgili yüzlerce hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ın, Çin'i Hong Kong'ta süren protestolar konusunda 'dezenformasyon' yapmakla suçlayarak, yüzlerce hesabı askıya aldığı bildirildi.
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Twitter'dan yapılan açıklamada, 936 hesabın askıya alındığı belirtilerek, söz konusu 'dezenformasyon' kampanyasının, 'Hong Kong'ta siyasi anlaşmazlık oluşturmayı' amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, 'kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği' iddia edildi.
Twitter'ın ardından Facebook da 'Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını' duyurdu.
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