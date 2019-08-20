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12:51 20 Ağustos 2019
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    ÇKP'den Şenzen'i 'Çin sosyalizminin yeni çekim merkezi' haline getirme hedefi: Hong Kong şu an için hazır değil

    © AFP 2019 / Wang Zhao
    Asya & Pasifik
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    Çin Komünist Partisi (ÇKP), Hong Kong eylemleri nedeniyle tartışmaya açılan 'bir ülke iki sistem' formülünü güçlendirmek için Hong Kong sınırındaki Şenzen'i 'Çin karakteristiğinde sosyalizmin yeni çekim merkezi' haline getirmeye karar verdi.

    © AFP 2019 / Philip Fong
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    Çin yönetimi tarafından geçen pazar günü yayınlanan 'Şenzen'in Çin karakteristiğinde sosyalizmin pilot bölgesi olması için ilkeler' başlıklı belgede, Guangdong-Hong Kong-Makao'dan oluşan 'Büyük Körfez Bölgesi'nin geliştirilmesi hedefleniyor. 

    Belgede, Şenzen'in Büyük Körfez Bölgesi'nin 'çekirdek motoru' olması hedefeniyor.

    71.76 milyon kişinin yaşadığı ve 1.6 trilyon dolarla Tokyo Körfezi ile New York metropolitan alanından sonra üçüncü büyük GSYİH oranına sahip olan Büyük Körfez Bölgesi'nin ekonomik gelişimi Hong Kong eylemleriyle birlikte durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya. 

    'ŞENZEN YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK'

    Çin resmi medya kuruluşlarından Global Times'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hong Kong ilişkileri uzmanı ve Beihang Üniversitesi doçenti Tian Feilong, Hong Kong eylemleri üzerine Şenzen'in körfesin 'yeni çekim merkezi' olabileceğini söyledi. 

    Tian, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olma rolünü sürdürse de Körfez için kilit şehrin anakaradan olacağını söyledi ve "Hong Kong şu an için Büyük Körfez Bölgesi'nde büyük rol oynamak için uygun değil" ifadelerini kullandı. 

    Tian ayrıca, Hong Kong'un ülkenin geri kalanının gelişimine katılmaya hazır olmaması durumunda bölgenin gelecekte çok kısıtlı bir hızda ilerleyeceğini belirtti.

    Pekinli analist Mei Şinyu da, Hong Kong'da yükselen şiddetin Şenzen'in pozisyonunu yükselttiğini söyledi.

    Büyük Körfez Bölgesi Gençlik Derneği Genel Başkanı Angus Ng Hok Ming ise, yeni belgenin hükümetin 'Şenzen'e daha fazla önem vereceği' anlamına gelmediğini, yapılacak hamlenin bölgenin toplu gelişimine hizmet edeceğini söyledi: 

    "Hong Kong'un çeşitli zorluklarla karşılaştığı ve ekonomik meselelere kısıtlı bir enerji harcayabildiği bu dönemde Şenzen için güçlü bir politika üretilmesi iyi bir şey."

    'HONG KONGLULAR MERKEZİ HÜKÜMETİN DESTEĞİNİN GARANTİ ALTINDA OLMADIĞINI GÖRECEKLER'

    © AP Photo / Vincent Yu
    Twitter ve Facebook, Hong Kong protestolarıyla ilgili yüzlerce hesabı askıya aldı
    Angus ayrıca, söz konusu adımın eylem yapan Hong Konglulara 'Merkezi hükümetin ekonomik desteğinin garanti olmadığını' da göstermiş olacağını vurguladı.

    ŞENZEN İÇİN YENİ KRİPTO PARA

    Öte yandan, Çin'in Şenzen'de yeni bir kripto para birimini tedavüle sokacağı da öğrenildi. 

    Sonbahara kadar pilot uygulamanın devreye gireceğini belirten yetkililer, bu adımla birlikte 'Piyasaya daha fazla şeffaflık getirmek, makine öğretimi ve yapay zeka gibi konulara entegrasyon, sağlık bilgileri teknolojisini geliştirmek ve bölgedeki ekonomik kalkınmayı sürdürmek' gibi hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 

    Bölge ayrıca, ülke finansal siteminin üzerine çıkarak yeni projeleri gerekli gördüğü takdirde uygulama hakkına sahip.

    'Çin'in Silikon Vadisi' olarak bilinen Şenzen, 1990’lara kadar bolca pirinç tarlalarının olduğu bir tarım şehriydi.

    ÇKP'nin 90'lı yıllardan itibaren gerçekleştirdiği ekonomik atılımlar sonucunda ise Şenzen ülkenin 'silikon vadisine' dönüştü.

    Etiketler:
    Ekonomi, plan, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Hong Kong, Şenzen, Çin
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