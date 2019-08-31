Kayıt
00:53 31 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Pakistan askeri Hindistan sınırını gözlüyor.

    Pakistan, Keşmir sınırında 'bölge halkının güvenliğini sağlamak için' yer altı sığınağı inşa edecek

    © AP Photo / M.D. Mughal
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Pakistan ordusu, Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan 'Kontrol Hattı (LoC)' yakınlarında yaşayan bölge sakinlerinin güvenliği için yer altı sığınakları inşa edeceğini duyurdu. 

    Pakistan ordusundan bir komutan, Azad Cammu Keşmir'de yabancı medya gazetecilerine verdiği demeçte, kontrol hattının yakınındaki tüm okullarda sığınak inşa edileceğini belirtti.

    Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde protestolara polis müdahalesi
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    ABD'den Keşmir açıklaması: Endişeliyiz

    Hindistan kuvvetlerinin muhtemel ateşkes ihlaline karşı böyle bir önlem alınacağını ifade eden ordu komutanı, "Şimdiye dek sivillerin korunması için kontrol hattında 70 halk sığınağı inşa ettik. Hindistan ateşkes ihlallerini artırdı ve bölgedeki sivilleri hedef aldı." ifadelerini kullandı. 

    Komutan, bölgedeki halkı koruyan askerler için de güvenlik sığınakları inşa ettiklerini aktararak, Pakistan ordusunun Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için yer altı sığınakları inşa edeceğini bildirdi.

    2019'da 27 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

    Hindistan'ın bölgeye saldırıları sonucu 2019'da 27 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren komutan, düzinelerce kişinin de yaralandığını belirtti.

    Bölge sakinlerinden Raja Muzaffer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok kişi evlerinde küçük sığınaklar inşa etti." diye konuştu.


    Büyük halk sığınakları fikrini desteklemediğini söyleyen Muzaffer, "Hükümetin sığınak inşa edebilmeleri için halka yardımcı olması gerekiyor. Yoksul insanlar sığınak inşa edemedi." ifadelerini kullandı. 

    Azad Cammu Keşmirli Ghulam Ali ise "Kuzenlerim köyümüzden yaklaşık 500 metre ötede Hint tarafında yaşıyorlar ancak 5 Ağustos’tan bu yana onlarla iletişim kuramıyoruz." şeklinde konuştu.

    - Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı


    Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı. 


    İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. 


    Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı. 

     

    İlgili konular:

    'İmran Han, Hindistan'ın Keşmir hamlesini önceden biliyordu ama hiçbir şey yapmadı, çünkü çok zayıf'
    Trump, Keşmir krizinde arabulucu olmayacak
    Macron'dan Keşmir açıklaması
    Etiketler:
    Sığınak, Hindistan-Pakistan ilişkileri, Keşmir, Pakistan, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Leo Minor ya da Küçük Aslan takımyıldızında yer alan NGC 3432 galaksisinin görüntüsü.
    Ağustos’un uzay olayları: İlk insansı robotun uzay yolculuğu ve Perseid Meteor Yağmuru
    Karikatür
    Trump 'ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu: Çin ve Rusya ile uzayda etkin mücadele
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet