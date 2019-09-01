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16:10 01 Eylül 2019
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    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

    Keşmir sorunu: Pakistan'dan Hindistan ile diyaloga 'şartlı evet'

    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın 'bazı şartları yerine getirmesi halinde' Keşmir sorunu hakkında Yeni Delhi yönetimiyle görüşebileceklerini söyledi.

    Pakistan'ın Karaçi şehrinde Hindistan'ın Keşmir kararına yönelik protesto mitingi
    © REUTERS / AKHTAR SOOMRO
    Pakistan'dan Keşmir uyarısı: Nükleer silahı bulunan iki devlet askeri çatışmaya daha da yaklaşacak
    Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın Hindistan ile ikili görüşmeler yapmaktan çekinmediğini ve üçüncü bir tarafın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacağını belirtti. 

    Kureyşi, Hindistan hükümetinin bazı koşulları yerine getirdiği takdirde Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini de vurguladı.

    İngiliz yayın kuruluşu BBC Urdu'ya konuşan Kureyşi, şartlarını ise şöyle açıkladı; "Hindistan, işgal altındaki Keşmir'de yaklaşık 4 haftadır uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını kaldırırsa, bölge sakinlerinin haklarını iyileştirirse, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar."

    'SAVAŞI ARZU ETMİYORUZ'

    Hindistan - Pakistan
    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de dini özgürlükleri kısıtlanmasını kınadı
    Hindistan'ın özellikle Keşmir konusunda masaya oturmaya istekli olmadığını vurgulayan Kureyşi, "Keşmir sorununun üç ayağı var. Bunlar Pakistan, Hindistan ve Keşmir'dir. Hindistan önce Keşmirli liderleri serbest bırakmalı ardından da benim onlarla görüşmemin ve istişare etmemin önünü açmalıdır. Hindistan'la görüşmek için Keşmirlilerin duygularını öğrenmek zorundayım. Onların kalbini kırarak bir görüşme gerçekleştiremeyiz" dedi.

    Hindistan'la savaşmayı arzu etmediklerine söyleyen Kureyşi, yine de savaşa mecbur kaldıklarında karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlerin hazır beklediğini de vurguladı.

    70 YIL SONRA GELEN ÖZERKLİK HAMLESİ TANSİYONU ARTIRDI

    © AFP 2019 / PRAKASH SINGH
    Hindistan parlamentosu, Cammu Keşmir'in 70 yıllık özel statüsünü kaldıran tasarıyı kabul etti
    Hindistan, 70 yıldır Cammu Keşmir'e özerklik tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgeyi iki birlik toprağına ayırmıştı. 

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz vermişti.

    İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. 

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    Etiketler:
    Özerklik, Cammu Keşmir, Şah Mahmud Kureyşi, Keşmir, Hindistan, Pakistan
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