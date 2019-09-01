Keşmir sorunu: Pakistan'dan Hindistan ile diyaloga 'şartlı evet'

Kureyşi, Hindistan hükümetinin bazı koşulları yerine getirdiği takdirde Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini de vurguladı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC Urdu'ya konuşan Kureyşi, şartlarını ise şöyle açıkladı; "Hindistan, işgal altındaki Keşmir'de yaklaşık 4 haftadır uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını kaldırırsa, bölge sakinlerinin haklarını iyileştirirse, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar."
'SAVAŞI ARZU ETMİYORUZ'
Hindistan'la savaşmayı arzu etmediklerine söyleyen Kureyşi, yine de savaşa mecbur kaldıklarında karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlerin hazır beklediğini de vurguladı.
70 YIL SONRA GELEN ÖZERKLİK HAMLESİ TANSİYONU ARTIRDI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz vermişti.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
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