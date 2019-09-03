Protesto selinin altında kalan Hong Kong Başyöneticisi 'Elimde olsa istifa ederdim' diye dert yanmış

İngiltere'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredildiği 1997 yılından beri en büyük protestolara sahne olan Hong Kong'da, Başyönetici Carrie Lam'in özel bir toplantıda "Tercih hakkım olsaydı istifa ederdim" dediği ses kayıtları yayımlandı. Bunun üzerine asla Çin'e istifasını sunmadığını söyleyen Lam, kaydın orijinalliğini ise kabul etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da zanlıların Pekin'e iade tasarısının yol açtığı protestolar tam demokrasi ve hatta Çin'den ayrılma talep eden kitlesel eylemlere dönüşerek 3 aydan uzun süredir devam ederken, hedefteki Başyönetici Carrie Lam'in istifa etmek istediği ama edemediği ortaya çıktı.

Kadın yöneticinin geçen hafta iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı sırasında sarf ettiği İngilizce sözlerin ses kayıtları yayımlandı.

'AFFEDİLEMEZ BİR KRİZ ÇIKARDIM'

Reuters'in yayımladığı kayıtlara göre, iade tasarısıyla siyasi kriz çıkararak affedilemez bir kargaşa ve tahribata neden olduğunu söyleyen Carrie Lam, istifa etmek istediği ama böyle bir imkanının bulunmadığına işaret ediyor.

Krizi çözmek için hareket alanının çok daraldığını, zira ABD ile yükselen gerilimin gölgesinde Hong Kong'daki protestoların Çin açısından ulusal güvenlik ve egemenlik meselesi haline geldiğini belirten Lam, "Tercih hakkım bulunsaydı, yapacağım ilk iş, derin bir özür diledikten sonra bırakmak, çekilmek olurdu" diyor.

Bu sözler, Çin liderliğinin 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki protestolardan beri en büyük siyasi krize dönüşen Hong Kong'daki protestolara nasıl baktığının göstergesi olarak da yorumlandı.

Lam haziran ortasında iade tasarısını süresiz askıya aldığını duyurup halktan özür dilemişti, ama protestocuların tasarının tümden geri çekilmesi talebini yerine getirmemişti.

O zamandan beri eylemler durulmak yerine daha da arttı ve şiddetlendi.

Bu durumdan ABD ve İngiltere'nin istihbarat servislerini sorumlu tutan Çin hükümeti, Hong Kong'daki havaalanı işgallerini ise 'neredeyse terörizm' diye niteledi. Hong Kong'la sınırı olan anakaradaki Şenzen şehrine binlerce paramiliter polisle tankın yığılmasının görüntüleri Çin devlet medyası tarafından yayımlandı.

'PEKİN KRİZİ ÇÖZMEM İÇİN MÜHLET VERMEDİ'

Ses kayıtlarına göreyse Lam, Çin hükümetinin henüz dönüm noktasına gelmediği görüşünde.

'ASKERİ MÜDAHALE PLANI KESİNLİKLE YOK'

Pekin'in krizin 1 Ekim Ulusal Gün kutlamaları öncesi bitirilmesi için mühlet dayatmadığını aktaran Hong Kong Başyöneticisi, Çin hükümetinin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerini bölgenin sokaklarına konuşlandırmak gibi bir planının kesinlikle olmadığı iddiasında.

'ABD-ÇİN KRİZİ YÜZÜNDEN MANEVRA ALANIM YOK'

Bir konu ulusal mesele düzeyine çıkınca kendisine pek fazla seçenek kalmadığını belirten Lam, "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bu türden eşi benzeri görülmemiş bir gerilimin ortasında olunmasının üzerine bu konu da bir tür egemenlik ve güvenlik meselesi haline geldi" diyerek ekliyor:

'HEM ÇİN YÖNETİMİNE HEM HONG KONG'A HESAP VERMEK ZORUNDAYIM'

"Böyle bir durumda, maalesef anayasaya göre iki efendiye - Merkezi Halkın Hükümeti ve Hong Kong halkına- hizmet etmesi gereken Başyönetici'nin siyasi hareket alanı, manevra alanı çok, çok, çok sınırlı."

Toplantıya katılan üç kişi, Lam'ın yaklaşık yarım saatlik sohbette bu sözleri sarf ettiğini teyit etti.

'ÖZEL SOHBETİN YAYIMLANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Haftalık basın toplantısında ses kaydının gündeme getirilmesi üzerine Lam, özel bir sohbette söylediklerinin kaydedilerek medyaya sunulmasının tümüyle kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Asla Merkezi Halkın Hükümeti'ne istifamı vermedim, hatta Merkezi Halkın Hükümeti ile istifa tartışması açmaya bile kalkışmadım" diyen Hong Kong Başyöneticisi, şöyle devam etti:

'GÖREVDE KALMAK KENDİ TERCİHİM'

"İstifa etmemek, benim kendi tercihim. Hong Kong'a bu çok zor durumda yardım etmek ve halkına hizmet etmek istiyorum."

Lam, kalkın sempatisini uyandırıp desteğini kazanmak için sızdırmayı kendisinin ya da yönetimin yaptığı spekülasyonlarını da reddetti.

Başyönetici, şehirdeki şiddetten yönetimce çok kaygılı olduklarını ve Hong Kong halkının çoğunluğunun şiddet görmek istemediğini hissettiğini söyledi.

PEKİN'DEN LAM'A DESTEK AÇIKLAMASI

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi (HKMAO) de Başyönetici'ye desteğin sürdüğünü teyit etti.

HKMAO Sözcüsü "Carrie Lam'i kesinkes destekliyoruz" derken Hong Kong'un bağımsızlığının sözkonusu olamayacağını belirtti.

© AA / ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 66 adet F-16 satışını onayladı

Bu arada demokrasi yanlılarının siyasi liderleri, Tayvan'a Hong Kong'daki hareketi destekleme ve protestoculara sığınma sağlama çağrısı yaptı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de de konuşan Joshua Wong, protestocuların siyasi sığınma taleplerinin kabul edilmesini isterken kendisinin sığınma başvurusunda bulunmayacağını söyledi.

Lester Shum, "Çin kesinlikle Hong Kong'un ardından Tayvan'a el koymak isteyecektir" dedi.