Kuzey Kore'den Doğu Çin Denizi'ne iki füze atışı

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Pyongyang bölgesinden doğu istikametine tanımlanamayan iki füze ateşlediğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmayı, yaptığı açıklamada "Ordumuz ilave atışlara karşı durumu izliyor ve teyakkuz halini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Reuters'e yaptığı açıklamada, ülke topraklarına ya da münhasır ekonomik bölgeye herhangi bir balistik füze girişinin teyit edilmediğini ve 'ulusal güvenlik için acil bir tehdidin' bulunmadığını belirtti.

Olay, Pyongyang’ın Washington ile de-nükleerlerizasyon görüşmelerini sürdürmeyi teklif etmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.