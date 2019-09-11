'Kuzey Kore, Kim Jong-un'un denetiminde 'süper-büyük çoklu roketatar' testi gerçekleştirdi'

Kuzey Kore merkezli Rodong Sinmun gazetesi, 10 Eylül tarihinde yapılan 'süper-büyük çoklu roketatar' testinin Kim Jong-un denetiminde gerçekleştirildiğini yazdı.
© Fotoğraf : KCNA
Yonhap haber ajansı, füzelerin Güney Pyongan eyaletindeki Kaechon kentinden yerel saatle 6.53 ve 07.12'de atıldığını bildirdi.
Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı dün Kuzey Kore'nin Doğu Çin Denizi'ne iki 'tanımlanamayan füze' ateşlediğini bildirmişti.
Sputnik'e konuşan bir yetkili, "Kuzey Kore'den başlatılan füze atışları hakkındaki haberlerin farkındayız. Durumu izlemeye ve bölgedeki müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmaya devam ediyoruz" demişti.
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