Hong Kong'da Çin destekçileri de sokağa çıkmaya başladı: Batı yanlısı eylemcilerle çatıştılar

Yasa tasarısının iptalinin yeterli olmayacağını öne süren eylemciler, Hong Kong'un Çin'e bağlı olmasını ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) politikalarına da karşı çıkıyor.
Eylemciler ayrıca, ABD'den Hong Kong'a yönelik müdahalede bulunmasını talep ediyor.
Buna karşılık olarak, Hong Kong'da yaşayan Çin yanlısı vatandaşlar da kimi zaman Çin'e destek eylemleri düzenliyor.
Hong Kong'da son günlerde düzenlenen Çin yanlısı etkinliklerde ise, Batı yanlısı eylemcilerle Çin yanlısı vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Yaşanan çatışmada bazı vatandaşların yaralandığı belirtilirken, kavgayı güvenlik kuvvetleri araya girerek ayırdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)